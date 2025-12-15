Advertisement
trendingNow13041608
Hindi Newsक्रिकेट5 नहीं, 4 दिन का होगा टेस्ट क्रिकेट? दिग्गज ने खोल दिया बड़ा राज, कहा- ये बड़ा चैलेंज है...

5 नहीं, 4 दिन का होगा टेस्ट क्रिकेट? दिग्गज ने खोल दिया बड़ा राज, कहा- ये बड़ा चैलेंज है...

मॉडर्न क्रिकेट में टी20 फॉर्मेट का शोर चरम पर देखने को मिलता है. छोटे फॉर्मेट के रोमांच को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. जिसके चलते अब T10 लीग भी देखने को मिल रही हैं. ऐसे में टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के बारे में सोचने से भी डर लगता है. सालों के कोचिंग के अनुभव के साथ टॉम मूडी ने टेस्ट क्रिकेट पर बड़ा राज खोल दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Test Cricket
Test Cricket

मॉडर्न क्रिकेट में टी20 फॉर्मेट का शोर चरम पर देखने को मिलता है. छोटे फॉर्मेट के रोमांच को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. जिसके चलते अब T10 लीग भी देखने को मिल रही हैं. ऐसे में टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के बारे में सोचने से भी डर लगता है. सालों के कोचिंग के अनुभव के साथ टॉम मूडी ने टेस्ट क्रिकेट पर बड़ा राज खोल दिया है. उन्होंने इस फॉर्मेट के फ्यूचर पर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि टेस्ट क्रिकेट 5 नहीं बल्कि 4 दिन का भी हो सकता है. हालांकि, ये मुद्दा एक बार औरर चर्चा में आया था.

क्या बोले टॉम मूडी?

टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर मूडी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'मैं नहीं चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट धीरे-धीरे समय के साथ खत्म हो जाए. मुझे लगता है कि यह अभी भी खेल का सबसे शुद्ध रूप है. यह किसी भी क्रिकेटर, चाहे वह बैट्समैन हो या बॉलर, की सबसे शुद्ध परीक्षा है और मुझे लगता है कि इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है. ICC इस दौर में इसे कैसे सेफ रखता है ये काफी चैलेंजिंग है.'

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रेंचाइजी क्रिकेट के चक्कर में हो रहे रिटायर

उन्होंने आगे कहा, 'शुक्र है, मैं वहां फैसला लेने वाला नहीं हूं लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम खेल के विकास का सम्मान कैसे कर सकते हैं जो कि छोटे फॉर्मेट में है. साथ ही टेस्ट क्रिकेट को भी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखें. मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग टेस्ट प्लेयर के तौर पर रिस्पेक्ट के बजाय पैसे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसकी चाहत में रिटायर हो जाएंगे कि उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से कितना पैसा कमाया है.'

ये भी पढे़ं.. W, W, W, W, W, W, W, W, W, W.. एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज से थर्राए विरोधी, टीम इंडिया का 'विभीषण', अब फिर हुई वापसी

क्या चार दिन का होगा टेस्ट?

टेस्ट के भविष्य के बारे में उन्होंने बताया और कहा, 'मुझे लगता है कि इस बात पर ज़ोर दिया जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट चार दिनों का हो सकता है, लेकिन मैं इस बात पर भी ज़ोर दूंगा कि एक दिन में उतने ही ओवर फेंके जाएं. मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट की गति के बारे में यह सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. इसलिए अगर आप चार दिन का टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, तो आपको उन चार दिनों में हर दिन ओवर रेट बनाए रखने के लिए एक समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Test cricket

Trending news

बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
Mohammed Moquim
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
#BJP
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल
Karnataka News
नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
Tamil Nadu news
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
MNERGA
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
Winter Session
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
Pahalgam
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो