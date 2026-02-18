IND vs NED: एक सेकेंड के लिए थम गई करोड़ों फैंस की सांसें, रिंकू सिंह और कप्तान सूर्या में बीच मैदान हुई टक्कर, बड़ा हादसा टला!

India vs Netherlands: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है. भारत ने बुधवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में नीदरलैंड को 17 रनों से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत हासिल की. मैच के दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिससे करोड़ों भारतीय फैंस की सांसें एक सेकेंड के लिए तो जरूर रुक गई होगी. कैच लेने के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह में बिल्कुल तालमेल नहीं दिखा और दोनों मैदान पर एक दूसरे से टकरा गए. रिंकू से टकराने के बाद सूर्या मैदान पर गिर गए.

सूर्या-रिंकू के बीच टक्कर, बड़ा हादसा टला

फैंस को डराने वाली घटना नीदरलैंड की बैटिंग पारी के आखिरी ओवर में घटी. शिवम दुबे की गेंद पर बल्लेबाज ने हवाई शॉट खेला. गेंद ज्यादा दूर नहीं गई. एक्स्ट्रा कवर की तरफ भागते हुए सूर्या ने खुद कैच पकड़ने का कॉल किया, लेकिन उधर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे रिंकू सिंह भी तेजी से गेंद की तरफ भागे. दोनों की नजर बॉल पर थी और एक दूसरे को नहीं देख रहे थे. फिर सूर्या और रिंकू आपस में टकरा गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सूर्यकुमार यादव नीचे गिर गए. हालांकि, कुछ सेकेंड बाद ही वो उठे और भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली.

— Khel Cricket (@Khelnowcricket) February 18, 2026

जमीन से उठने के बाद सूर्यकुमार यादव ने रिंकू सिंह से कहा कि ये मेरा कैच था और मैं कॉल भी किया था. रिंकू के हाथ से कैच तो फिसल गया, लेकिन फैंस खुश हैं कि कुछ घटना नहीं हुई, क्योंकि दोनों टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं, खासकर सूर्यकुमार यादव जो टीम के कप्तान भी हैं.

भारत ने नीदरलैंड को 17 रनों से हराया

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. शिवम दुबे की तूफानी 66 रनों के दम पर टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 193 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में नीदरलैंड ने आखिरी तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 17 रन से मुकाबला हार गए. जीत का चौका लगा चुकी टीम इंडिया का सुपर-8 में अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा.

