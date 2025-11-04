टीम इंडिया में आने के 3 बड़े दावेदार... साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए नहीं हुआ सेलेक्शन तो होगी नाइंसाफी!

India vs South Africa Test Series: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के बाद टी20 क्रिकेट में व्यस्त है. वहां 5 में से 3 मैच हो चुके हैं और अब 6 और 8 नवंबर को दो मुकाबले होने बाकी हैं. उसके बाद टीम के सामने 14 तारीख से साउथ अफ्रीका की चुनौती होगी. भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर साउथ अफ्रीका से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान जल्द होने वाला है. शुभमन गिल की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का सेलेक्शन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर करेंगे.

विंडीज के खिलाफ टीम में होगा बदलाव?

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने वाली टीम में बदलाव की गुंजाइश काफी कम है. इसके बावजूद कुछ खिलाड़ियों के सेलेक्शन पर नजरें रहेगी. इन खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके अपनी दावेदारी ठोकी है. ऐसे में अगरकर एंड कंपनी पर दबाव काफी ज्यादा होगा. हम ऐसे तीन सुपरस्टार के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ डोमेस्टिक मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और वे टीम में आने के दावेदार हैं.

1. करुण नायर

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर का नाम आता है. करीब 8 सालों के बाद वापसी करने वाले नायर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने 4 मैचों की 8 पारियों में 205 रन बनाए थे. उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला था. इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. अगरकर ने विंडीज सीरीज से पहले टीम सेलेक्शन के दौरा कहा कि वह नायर से और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में 3 मैचों की 4 पारियों में 488 रन ठोक दिए हैं. उन्होंने दो शतक लगाए हैं. एक अर्धशतक भी नायर के बल्ले से निकला है. नायर ने कर्नाटक के लिए गोवा के खिलाफ नाबाद 174 रन बनाने के बाद केरल के खिलाफ 233 रन ठोक दिए. वह तीसरे नंबर पर खेलने के दावेदार हैं.

2. मोहम्मद शमी

लंबे समय से चोटों से परेशान अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के सेलेक्शन पर सबकी नजरें रहेंगी. अगरकर ने कहा था कि शमी अगर फिट होते तो उनका चयन होता और उन्होंने चोट ठीक होने के बाद से कोई जबरदस्त प्रदर्शन नहीं किया है. अब इस तेज गेंदबाज रणजी मैचों में कातिलाना गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ 7 और गुजरात के खिलाफ 8 विकेट लिए थे. अब 2 मैचों में 15 विकेट लेकर वह चयन के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं.

3. रजत पाटीदार

करुण नायर की तरह रजत पाटीदार भी टीम में आने के दावेदारों में एक हैं. उन्होंने पिछले कुछ डोमेस्टिक मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. रजत ने पिछली 10 पारियों में क्रमश: 19, 28, 205*, 66, 10, 101, 13, 77, 125 और 66 रन की पारी खेली है. इस तरह 10 पारियों में उन्होंने कुल 710 रन बनाकर अपना दावा मजबूत किया है. रजत ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में डेब्यू किया था. तीन मैचों के बाद ही उन्हें बाहर कर दिया गया था. तब उन्होंने 6 पारियों में सिर्फ 63 रन बनाए थे. अब धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद वह वापसी के लिए तैयार हैं.