चेस में बड़ा बवाल... गुकेश के सामने अमेरिकी प्लेयर ने कर दी शर्मनाक हरकत, पूरी दुनिया में हो गई थू-थू

Chess Controversy: अमेरीका के अर्लिंग्टन में पहले चेकमेट शतरंज इवेंट में ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को चौंका दिया. इस कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से 0-5 से करारी हार मिली. इस जीत के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया. जापान में जन्मे अमेरिकी शतरंज स्टार ने मैच के बाद अपने हावभाव से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. उनकी हरकत की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है.

नाकामुरा की शर्मनाक हरकत, गुकेश ने यूं जीता दिल

यूएसए के लिए जीत सुनिश्चित करने के तुरंत बाद सफेद मोहरों से खेल रहे नाकामुरा ने गुकेश के राजा (King) मोहरे को उठाकर भीड़ में उछाल दिया. इस हरकत ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया. कई लोगों ने उनके इस जश्न को अनावश्यक और शर्मनाक बताया. इस घटना का वीडियो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके विपरीत गुकेश को मोहरों को फिर से व्यवस्थित करते हुए देखा गया, इस शांत व्यवहार के लिए उन्हें वैश्विक शतरंज समुदाय से प्रशंसा मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

नाकामुरा ने क्या कहा?

गुकेश को हराने के बाद नाकामुरा ने कहा, ''मैं जीत रहा था, दर्शकों को पता था कि मैं जीत रहा हूं, इसलिए मुझे सारा शोर सुनकर वास्तव में खुशी हुई.'' हालांकि, मैच में कई तनावपूर्ण मौके आए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीतने के मौक बनाए, लेकिन यूएसए ने शानदार प्रदर्शन किया और कई महत्वपूर्ण जीत हासिल कीं. काले मोहरों से खेलते हुए भारतीय टीम को एक मुश्किल हार का सामना करना पड़ा.

ये भी पढ़ें: बैडलक! इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, 499 रन पर आउट होने वाला अभागा क्रिकेटर

अन्य मैचों के नतीजे

अन्य मुकाबलों में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को फैबियानो कारुआना से हार मिली, जबकि ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख को इंटरनेशनल मास्टर कैरिस यिप के हाथों चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा. इंटरनेशनल मास्टर लेवी रोजमैन ने सागर शाह को हराया और शतरंज के दिग्गज ईथन वाज इंटरनेशनल मास्टर तानी अदेवुमी से हार गए. भारतीय खिलाड़ी इवेंट के आगामी रिटर्न लेग में अपने घर पर सफद मोहरों के साथ खेलेंगे.

ये भी पढ़ें: 16 चौके, 9 छक्के और 187 रन... टीम इंडिया के शेर ने ODI क्रिकेट में मचाई तबाही, श्रेयस अय्यर-तिलक वर्मा भी रहे पीछे

आयोजकों ने रची थी साजिश

रूसी ग्रैंडमास्टर व्लादिमीर क्रैमनिक सोशल मीडिया पर इस घटना के सबसे मुखर आलोचकों में से एक थे. हालांकि, अब खबर है कि 'राजा को उछालने' की यह हरकत आयोजकों ने ही रची थी. आलोचकों ने नाकामुरा की हरकत को 'बेस्वाद', 'अश्लील' और अपमानजनक कहा. शतरंज विशेषज्ञ लेवी रोजमैन ने एक यूट्यूब वीडियो में बताया, ''बिना संदर्भ के यह एक अकारण किया गया इशारा लगेगा. हालांकि, आयोजकों ने हमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था. मैं भूल गया था कि अगर मैं चेसबेस इंडिया के सागर शाह के खिलाफ अपना गेम जीतता, या वह जीतते, तो हमें राजा तोड़ना था. यह मनोरंजन के लिए था. गुकेश और हिकारू के गेम के विजेता को राजा को प्रशंसकों के बीच फेंकना था. मुझे यकीन नहीं है कि गुकेश ने ऐसा किया होगा. हिकारू ने बाद में गुकेश से बात की और समझाया कि यह सब दिखावा था और किसी का अनादर करने का इरादा नहीं था.''