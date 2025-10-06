Advertisement
trendingNow12949981
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

चेस में बड़ा बवाल... गुकेश के सामने अमेरिकी प्लेयर ने कर दी शर्मनाक हरकत, पूरी दुनिया में हो गई थू-थू

Chess Controversy: अमेरीका के अर्लिंग्टन में पहले चेकमेट शतरंज इवेंट में ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को चौंका दिया. इस कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से 0-5 से करारी हार मिली. इस जीत के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेस में बड़ा बवाल... गुकेश के सामने अमेरिकी प्लेयर ने कर दी शर्मनाक हरकत, पूरी दुनिया में हो गई थू-थू

Chess Controversy: अमेरीका के अर्लिंग्टन में पहले चेकमेट शतरंज इवेंट में ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को चौंका दिया. इस कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से 0-5 से करारी हार मिली. इस जीत के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया. जापान में जन्मे अमेरिकी शतरंज स्टार ने मैच के बाद अपने हावभाव से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. उनकी हरकत की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है.

नाकामुरा की शर्मनाक हरकत, गुकेश ने यूं जीता दिल

यूएसए के लिए जीत सुनिश्चित करने के तुरंत बाद सफेद मोहरों से खेल रहे नाकामुरा ने गुकेश के राजा (King) मोहरे को उठाकर भीड़ में उछाल दिया. इस हरकत ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया. कई लोगों ने उनके इस जश्न को अनावश्यक और शर्मनाक बताया. इस घटना का वीडियो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके विपरीत गुकेश को मोहरों को फिर से व्यवस्थित करते हुए देखा गया, इस शांत व्यवहार के लिए उन्हें वैश्विक शतरंज समुदाय से प्रशंसा मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

नाकामुरा ने क्या कहा?

गुकेश को हराने के बाद नाकामुरा ने कहा, ''मैं जीत रहा था, दर्शकों को पता था कि मैं जीत रहा हूं, इसलिए मुझे सारा शोर सुनकर वास्तव में खुशी हुई.'' हालांकि, मैच में कई तनावपूर्ण मौके आए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीतने के मौक बनाए, लेकिन यूएसए ने शानदार प्रदर्शन किया और कई महत्वपूर्ण जीत हासिल कीं. काले मोहरों से खेलते हुए भारतीय टीम को एक मुश्किल हार का सामना करना पड़ा.

ये भी पढ़ें: बैडलक! इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, 499 रन पर आउट होने वाला अभागा क्रिकेटर

अन्य मैचों के नतीजे

अन्य मुकाबलों में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को फैबियानो कारुआना से हार मिली, जबकि ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख को इंटरनेशनल मास्टर कैरिस यिप के हाथों चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा. इंटरनेशनल मास्टर लेवी रोजमैन ने सागर शाह को हराया और शतरंज के दिग्गज ईथन वाज इंटरनेशनल मास्टर तानी अदेवुमी से हार गए. भारतीय खिलाड़ी इवेंट के आगामी रिटर्न लेग में अपने घर पर सफद मोहरों के साथ खेलेंगे.

ये भी पढ़ें: 16 चौके, 9 छक्के और 187 रन... टीम इंडिया के शेर ने ODI क्रिकेट में मचाई तबाही, श्रेयस अय्यर-तिलक वर्मा भी रहे पीछे

आयोजकों ने रची थी साजिश

रूसी ग्रैंडमास्टर व्लादिमीर क्रैमनिक सोशल मीडिया पर इस घटना के सबसे मुखर आलोचकों में से एक थे. हालांकि, अब खबर है कि 'राजा को उछालने' की यह हरकत आयोजकों ने ही रची थी. आलोचकों ने नाकामुरा की हरकत को 'बेस्वाद', 'अश्लील' और अपमानजनक कहा. शतरंज विशेषज्ञ लेवी रोजमैन ने एक यूट्यूब वीडियो में बताया, ''बिना संदर्भ के यह एक अकारण किया गया इशारा लगेगा. हालांकि, आयोजकों ने हमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था. मैं भूल गया था कि अगर मैं चेसबेस इंडिया के सागर शाह के खिलाफ अपना गेम जीतता, या वह जीतते, तो हमें राजा तोड़ना था. यह मनोरंजन के लिए था. गुकेश और हिकारू के गेम के विजेता को राजा को प्रशंसकों के बीच फेंकना था. मुझे यकीन नहीं है कि गुकेश ने ऐसा किया होगा. हिकारू ने बाद में गुकेश से बात की और समझाया कि यह सब दिखावा था और किसी का अनादर करने का इरादा नहीं था.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

ChessD Gukesh

Trending news

जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर लगी चोट, गंभीर रूप से हुए घायल
BJP MP Khagen Murmu Attacked
जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर लगी चोट, गंभीर रूप से हुए घायल
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
;