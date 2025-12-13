Ashes के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा.. मीडिया और सिक्योरिटी के बीच झड़प, जमकर हुआ बवाल

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही एशेज सीरीज रोमांचक मोड़ पर है. 17 दिसंबर को एडिलेड में दोनों टीमें तीसरे टेस्ट में भिड़ेंगी. लेकिन इस मैच से पहले नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है. ब्रिस्बेन हवाई अड्डे पर इंग्लैंड टीम के सुरक्षा कर्मचारियों और मीडिया के बीच तगड़ी झड़प देखने को मिली.
0-2 से पीछे है इंग्लैंड
इंग्लैंड की टीम हार की दहलीज पर खड़ी हुई है, एक मैच हारते ही सीरीज गंवा बैठेगी. आलोचनाओं के बीच ये विवाद टीम की मुश्किलें बढ़ा सकता है. यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब इंग्लैंड की टीम तीसरे टेस्ट से पहले एडिलेड के लिए अपनी उड़ान में चेक-इन कर रही थी. 'चैनल 7' के फुटेज में दिखाया गया है कि ईसीबी (ECB) का एक सुरक्षा दल सदस्य चेक-इन प्रक्रियाओं के दौरान उनके कैमरामैन का सामना कर रहा है.
टारगेट पर सिक्योरिटी गार्ड
रिकॉर्डिंग में सुरक्षा गार्ड कैमरामैन को बार-बार पीछे हटने के लिए कहता हुआ सुनाई दे रहा है. चैनल 7 ने इस बातचीत को 'आक्रामक' करार दिया है. वहीं, कोड स्पोर्ट्स (CODE Sports) ने तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें सुरक्षा अधिकारी को पीछे हटते हुए दिखाया गया है, जबकि कैमरामैन लगातार रिकॉर्डिंग करता दिखा. हालांकि, इस कंट्रोवर्सी पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है.
ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब
बेन स्टोक्स एंड कंपनी एशेज की लंबे समय से तैयारी कर रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस बार भीगी बिल्ली नजर आई थी. दूसरे टेस्ट में टीम को 8 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा था. पहली पारी में बिना किसी शतक के ही ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 511 रन टांग दिए थे. इंग्लैंड पहली पारी में 334 जबकि दूसरी पारी में 241 रन पर सिमट गई थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम का हाल तीसरे टेस्ट में कैसा नजर आता है.