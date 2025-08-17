Controversy: 'अगर कुछ गलत है तो...', ब्रेविस विवाद में नया मोड़, CSK की सफाई के बाद अश्विन का सनसनीखेज बयान

CSK Controversy: एशिया कप से ठीक क्रिकेट जगत में एक बड़ा विवाद चल रहा है. यह दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल से जुड़ा हुआ है. चेन्नई सुपरकिंग्स ने टूर्नामेंट के पिछले सीजन में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल किया था. उसे लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है. टीम के अनुभवी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन के एक यूट्यूब वीडियो के बाद यह बात हो रही है कि ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल करने के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स ने 'लूपहोल' का इस्तेमाल किया. उसने नियमों का गलत फायदा उठाया. इस पर फ्रेंचाइजी ने शनिवार (16 अगस्त) को सफाई दी और अब अश्विन ने उसके बाद अपने नए वीडियो में बड़ा बयान दे दिया है.

नियमों का फायदा उठा रहीं सभी टीमें

38 वर्षीय अश्विन ने कहा कि इस स्थिति में किसी की गलती नहीं है, क्योंकि आईपीएल में चोटिल खिलाड़ियों के बदले खिलाड़ी लेना हमेशा से होता रहा है. उन्होंने समझाया कि सभी टीमें लीग के चोटिल खिलाड़ियों के नियम का लाभ उठा रही हैं. सीएसके ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाज को साइन करने में निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया है.

किसी की कोई गलती नहीं: अश्विन

अपने यूट्यूब चैनल "ऐश की बात" पर इस विवाद पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, ''हम ऐसे समय में रहते हैं जहां हमें सच को भी स्पष्ट करना पड़ता है. इस तरह यह थोड़ा मुश्किल है. लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, यहां किसी की गलती नहीं है. इस मामले पर स्पष्टीकरण इसलिए आया है क्योंकि बहुत से लोगों को संदेह है. इसमें बात यह है कि खिलाड़ी की गलती नहीं है, फ्रेंचाइजी की गलती नहीं है और शायद गवर्निंग बॉडी की भी गलती नहीं है. हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि अगर किसी फ्रेंचाइजी को खिलाड़ी की जरूरत है तो वह फ्रेंचाइजी खिलाड़ी या खिलाड़ी के एजेंट से बात करती है और बीसीसीआई को बताती है- देखिए, हमारा फलां खिलाड़ी चोटिल है, हमें एक और खिलाड़ी की जरूरत है. मामला वहीं बंद हो जाता है.''

अश्विन ने विस्तार से समझाया

अश्विन ने आगे कहा, ''आईपीएल या जिन्हें मंजूरी देनी है, वे मंजूरी देते हैं. खिलाड़ी आता है और खेलता है. अगर इसमें कोई गलती होती, तो वह खिलाड़ी उस फ्रेंचाइजी में नहीं खेल पाता. यह ब्रेविस के बारे में नहीं है. यह आम तौर पर होता है. एक और बात जो मैं समझाना चाहता हूं. वह यह है कि वीडियो में मेरा इरादा यह बताना था कि ब्रेविस कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. हमें यह समझना होगा कि आईपीएल में खेलने वाले हर खिलाड़ी का एक त्रि-पक्षीय अनुबंध होता है: खिलाड़ी, फ्रेंचाइजी, और आईपीएल का एक बाध्यकारी अनुबंध होता है.''

अश्विन ने दिया क्रिस गेल का उदाहरण

अश्विन ने अतीत के उदाहरणों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''आईपीएल के चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट में जो लचीलापन है, हर कोई इसका उपयोग कर रहा है. सीएसके ही एकमात्र ऐसी टीम नहीं है जिसने किसी खिलाड़ी को शामिल किया है. कई अन्य टीमें भी रही हैं. आरसीबी ने अतीत में क्रिस गेल को लिया था और वह एक सुपरस्टार बन गए. चोटिल खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट आईपीएल का एक सामान्य पहलू है और इसमें भी आपके पास जो नियम लचीलापन है, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं. उस सीमा के भीतर आप इसका उपयोग कर सकते हैं. यही बात है.''

अश्विन ने की ब्रेविस की तारीफ

अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रेविस के हाल के प्रदर्शन पर भी जोर दिया. उनका कहना है कि यह साउथ अफ्रीका और चेन्नई सुपरकिंग्स दोनों टीमों के फैंस के लिए खुश होने का वक्त है. उन्होंने कहा, ''अगर आप एक साउथ अफ्रीका के प्रशंसक हैं या एक सीएसके के प्रशंसक हैं, तो यह डेवाल्ड ब्रेविस के लिए बिल्कुल उत्साहित होने का समय है. डेवाल्ड ब्रेविस एक विशेष प्रतिभा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. मुझे लगता है कि वह कुछ शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वह कुछ ऐसी टीमों में होंगे जो कुछ प्रतियोगिताएं जीतने जा रही हैं.'' अश्विन का कहना है कि चेन्नई ने उन्हें साइन करके चतुराई वाला कदम उठाया. वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को प्रमुख दावेदार बना सकते हैं.