ये तो साफ नॉटआउट है... अंपायर ने श्रीलंका के साथ की नाइंसाफी? ध्रुव जुरेल के कैच पर बवाल, आगबबूला हुए कमेंटेटर

Dhruv Jurel Catch Controversy: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा है. इसके जवाब में मेजबान ने चौथे दिन के स्टंप्स तक 84 रन पर 4 विकेट खो दिए. ओपनर लाहिरू उदारा को जिस तरीके से आउट दिया गया, उसपर काफी हंगामा मचा है. भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर रसेल अरनॉल्ड अंपायर के फैसले से खुश नहीं दिखे और उन्होंने कमेंट्री के दौरान साफ-साफ कह दिया कि ये नॉटआउट था. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?