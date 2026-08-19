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ये तो साफ नॉटआउट है... अंपायर ने श्रीलंका के साथ की नाइंसाफी? ध्रुव जुरेल के कैच पर बवाल, आगबबूला हुए कमेंटेटर

Dhruv Jurel Catch Controversy: गॉल में चल रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन ध्रुव जुरेल ने एक कैच पकड़ा, जिसपर काफी बवाल मचा है. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि लाहिरू उदारा आउट थे या नहीं? श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रसेल अरनॉल्ड अंपायर के फैसले से खुश नहीं दिखे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 19, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:25 AM IST
ये तो साफ नॉटआउट है... अंपायर ने श्रीलंका के साथ की नाइंसाफी? ध्रुव जुरेल के कैच पर बवाल, आगबबूला हुए कमेंटेटर
Image Credit: Dhruv Jurel Catch Controversy

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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