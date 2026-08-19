ये तो साफ नॉटआउट है... अंपायर ने श्रीलंका के साथ की नाइंसाफी? ध्रुव जुरेल के कैच पर बवाल, आगबबूला हुए कमेंटेटर

Dhruv Jurel Catch Controversy: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा है. इसके जवाब में मेजबान ने चौथे दिन के स्टंप्स तक 84 रन पर 4 विकेट खो दिए. ओपनर लाहिरू उदारा को जिस तरीके से आउट दिया गया, उसपर काफी हंगामा मचा है. भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर रसेल अरनॉल्ड अंपायर के फैसले से खुश नहीं दिखे और उन्होंने कमेंट्री के दौरान साफ-साफ कह दिया कि ये नॉटआउट था. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?
भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने लाहिरू उदारा को आउट कर चौथे दिन का आखिरी शिकार किया. उनकी स्पिन लेती गेंद को उदारा संभाल नहीं सके और शॉट गली की दिशा में फील्डिंग कर रहे ध्रुव जुरेल को कैच दे बैठे. जुरेल इस क्षेत्र में अपने घुटने के बल बैठकर फील्डिंग कर रहे थे.
चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठाए गए कि क्या अंपायर ने श्रीलंका के साथ नाइंसाफी कर दी? कई लोगों का मानना था कि जुरेल ने जमीन से घसीटकर कैच पकड़ा. श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे रसेल अरनॉल्ड का भी यही मानना था. उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा कि गेंद जमीन को टच कर रही है. वो अंपायर के फैसले से काफी हैरान दिखे और सवाल उठाया.
मानव सुथार की गेंद पर लो कैच पकड़ने के बाद ध्रुव जुरेल समेत सभी भारतीय खिलाड़ी विकेट का जश्न मनाने लगे. हालांकि, ऑन-फील्ड अंपायर ने कैच को चेक करने के लिए थर्ड अंपायर को रेफर किया. बार-बार रीप्ले देखने के बाद थर्ड अंपायर ने भी उदारा को आउट करार दिया. उपलब्ध फुटेज देखने के बाद, थर्ड अंपायर रवींद्र विमलासिरी ने फैसला सुनाया कि जुरेल ने कैच साफ-सुथरे ढंग से पकड़ा था, जिससे उदारा की पारी 58 गेंदों पर 16 रन पर समाप्त हो गई.
जब एक और रीप्ले एंगल से ऐसा लगा कि जुरेल के कैच पूरा करने की कोशिश के दौरान गेंद शायद जमीन को छू गई थी, तो इस फैसले पर तुरंत सवाल उठने लगे. विवाद के बावजूद, आउट का निर्णय बरकरार रहा और उदारा पवेलियन लौट गए, जिससे 372 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही श्रीलंका की टीम 47 रन पर चार विकेट गंवाकर मुश्किल स्थिति में आ गई.
रसेल अरनॉल्ड ने कमेंट्री के दौरान कहा कि गेंद को जमीन पर धकेला गया. आप देख सकते हैं कि इसे आगे धकेला गया था. जब आप उस स्लो-मोशन रिप्ले को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि उंगलियां पीछे की ओर धकेली गई थीं और गेंद का अगला हिस्सा जमीन को छू रहा था.
इस विवादित फैसले से श्रीलंकाई टीम को करारा झटका लगा. मुश्किल पिच पर 372 रनों का पीछा करते हुए उन्होंने 4 विकेट खोकर 84 रन बना लिए हैं. अभी भी उन्हें 288 रन बनाने हैं. टीम इंडिया जीत से 6 विकेट दूर है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने स्कोरबोर्ड पर 462 रनों का विशाल टोटल खड़ा किया था, जिसके जवाब में श्रीलंकन टीम 284 रनों पर सिमट गई और भारत को 178 रनों की बढ़त मिली. टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग में 193 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा.