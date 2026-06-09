IND A vs SL A: क्रीज के बाहर बल्लेबाज फिर भी Not Out, अंपायर से भिड़ गए भारत के सभी खिलाड़ी, रन आउट पर भारी बवाल

India A vs Sri Lanka A: टाई नेशन ए सीरीज 2026 की शुरुआत हो चुकी है. 9 जून (मंगलवार) को दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में इंडिया ए टीम ने श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया. तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बनाए थे. ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने लिस्ट ए करियर का 21वां शतक जड़ा, इसके जवाब में श्रीलंका ए के कप्तान सहन अरच्चिगे ने शानदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का पासा पलट गया. जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तब अंपायर के एक निर्णय पर काफी बवाल मचा. कप्तान तिलक वर्मा सहित सभी खिलाड़ी अंपायर से बहस करते दिखे. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.
277 रनों को डिफेंड करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकन टीम पर मिडिल ओवरों में दबाव बनाए रखा. हालांकि, श्रीलंकन ए टीम के कप्तान सहन अरच्चिगे एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे. 42वें ओवर में उन्हें रन आउट करने का एक मौका मिला. पॉइंट की दिशा में फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी ने डायरेक्ट थ्रो किया और बल्लेबाज क्रीज से बहुत दूर थे, लेकिन इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया.
दरअसल, थर्ड अंपायर का मानना था कि जब गेंद स्टंप पर लगी उससे पहले विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह के दस्ताने से गिल्लियां बिखर गई थीं. हालांकि, भारतीय खिलाड़ी इस फैसले से खुश नहीं दिखे. तिलक वर्मा ने अंपायर से बहस की लेकिन निर्णय नहीं बदला. हालांकि, रीप्ले देखने के बाद ये पता चल गया कि गलती प्रभसिमरन सिंह से हुई थी. उन्होंने पहले ही दस्ताने से गिल्लियां गिरा दी थी. यही वजह थी कि बल्लेबाज क्रीज से बाहर होने के बावजूद रन आउट होने से बच गया. प्रभसिमरन सिंह की ये गलती भारी पड़ी क्योंकि श्रीलंका ए टीम के कप्तान सहन अरच्चिगे ने 72 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली.
दांबुला में खेले गए मैच में भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए के लिए डेब्यू मैच में फ्लॉप हुए और सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए. अनुभवी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने 100वें लिस्ट ए मैच को यादगार बनाते हुए शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 114 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली. भारत ए ने स्कोरबोर्ड पर 277 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए 47 ओवर तक श्रीलंकन टीम गेम में थी, लेकिन दो ओवर के भीतर उन्होंने 4 विकेट गंवा दिए और भारत ने 8 रन से मुकाबला जीत लिया.