Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND A vs SL A: क्रीज के बाहर बल्लेबाज फिर भी Not Out, अंपायर से भिड़ गए भारत के सभी खिलाड़ी, रन आउट पर भारी बवाल

India A vs Sri Lanka A: 277 रनों को डिफेंड करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकन टीम पर दबाव बनाए रखा. श्रीलंकन ए टीम के कप्तान सहन अरच्चिगे एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे. 42वें ओवर में पॉइंट की दिशा में फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी ने डायरेक्ट थ्रो किया और बल्लेबाज क्रीज से बहुत दूर थे, लेकिन इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 09, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:22 PM IST
IND A vs SL A: क्रीज के बाहर बल्लेबाज फिर भी Not Out, अंपायर से भिड़ गए भारत के सभी खिलाड़ी, रन आउट पर भारी बवाल
Image Credit: (Screengrab/sonyliv) रन आउट पर हाई वोल्टेज ड्रामा

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
GK Quiz: वह क्या है, जो पैदा होते ही उड़ने लगता है लेकिन उसके पंख नहीं होते?
GK Best Quiz3 min ago
2
Delhi news13 min ago
3
Salman Khan13 min ago
4
FIFA16 min ago
5
Temple Vastu Tips18 min ago