IND A vs SL A: क्रीज के बाहर बल्लेबाज फिर भी Not Out, अंपायर से भिड़ गए भारत के सभी खिलाड़ी, रन आउट पर भारी बवाल

India A vs Sri Lanka A: टाई नेशन ए सीरीज 2026 की शुरुआत हो चुकी है. 9 जून (मंगलवार) को दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में इंडिया ए टीम ने श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया. तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बनाए थे. ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने लिस्ट ए करियर का 21वां शतक जड़ा, इसके जवाब में श्रीलंका ए के कप्तान सहन अरच्चिगे ने शानदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का पासा पलट गया. जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तब अंपायर के एक निर्णय पर काफी बवाल मचा. कप्तान तिलक वर्मा सहित सभी खिलाड़ी अंपायर से बहस करते दिखे. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.