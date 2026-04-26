अंगकृष रघुवंशी के विकेट पर बवाल, शरीर पर लगी गेंद और अंपायर ने दे दिया रन आउट, इकाना में गजब ड्रामा

Angkrish Raghuvanshi Run Out: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को जिस तरह से रन आउट दिया गया, उसपर बवाल मचा हुआ है. आईपीएल के इतिहास में चौथी बार ऐसा हुआ है, जब किसी खिलाड़ी को 'Obstructing The Field' यानी क्षेत्ररक्षण में बाधा डालने की वजह से आउट करार दिया गया है.
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Angkrish Raghuvanshi Run Out: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को जिस तरह से रन आउट दिया गया, उसपर बवाल मचा हुआ है. आईपीएल के इतिहास में चौथी बार ऐसा हुआ है, जब किसी खिलाड़ी को 'Obstructing The Field' यानी क्षेत्ररक्षण में बाधा डालने की वजह से आउट करार दिया गया है. हालांकि, रघुवंशी ने जानबूझकर क्षेत्ररक्षण में बाधा डालने की कोशिश की या नहीं? इसपर सोशल मीडिया और कमेंट्री बॉक्स में बहस छिड़ी हुई है. ये दिलचस्प घटना केकेआर की पारी के 5वें ओवर में घटी.