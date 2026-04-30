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Hindi Newsक्रिकेटजमीन से टकराई गेंद, फिर भी रजत पाटीदार हुए आउट, RCB का शोर मचाना सही या गलत? जानें क्या कहता है नियम

जमीन से टकराई गेंद, फिर भी रजत पाटीदार हुए आउट, RCB का शोर मचाना सही या गलत? जानें क्या कहता है नियम

Rajat Patidar Out or Not Out: अरशद खान की गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में रजत पाटीदार लेग साइड में बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हुए. ऑनफील्ड अंपायर ने कैच चेक करने के लिए थर्ड अंपायर की मदद मांगी और उसके बाद पाटीदार को पवेलियन की राह दिखा दी गई. विराट कोहली और आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर अंपायर के इस फैसले से खुश नहीं थे और दोनों ने मैदान के बाहर मौजूद अंपायर ने तीखी बहस भी की.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:40 PM IST
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Rajat Patidar out or Not Out (PHOTO- @IPL/Screengrab)
Rajat Patidar out or Not Out (PHOTO- @IPL/Screengrab)

Rajat Patidar Out or Not Out: गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को जिस तरीके से आउट दिया गया, उसपर काफी बवाल मचा है. सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ी हुई है कि पाटीदार आउट थे या नहीं? अरशद खान की गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में पाटीदार लेग साइड में बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हुए. ऑनफील्ड अंपायर ने कैच चेक करने के लिए थर्ड अंपायर की मदद मांगी और उसके बाद पाटीदार को पवेलियन की राह दिखा दी गई. विराट कोहली और आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर अंपायर के इस फैसले से खुश नहीं थे और दोनों ने मैदान के बाहर मौजूद अंपायर ने तीखी बहस भी की.

रजत पाटीदार के विकेट पर बवाल

ये घटना आरसीबी की बैटिंग पारी के 8वें ओवर में घटी. अरशद खान की शॉट पिच गेंद को छक्का मारने के चक्कर में रजत पाटीदार फंस गए. बॉल लेग साइड के बाउंड्री की तरफ गई, जहां कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर के बीच टक्कर भी हुई, लेकिन फिर भी होल्डर ने कैच को दबोच लिया. हालांकि कैच लेने के बाद जब उन्होंने हाथ को नीचे रखा तो ऐसा लगा कि गेंद जमीन को छु रही थी. टीवी स्क्रीन पर भी यही दिखा और इसी वजह से आरसीबी का खेमा इस कैच को दोबारा चेक करने की वकालत करने लगा. हालांकि, अंपायर ने कोहली और हेड कोच की एक ना सुनी और रजत पाटीदार को आउट करार दिया गया.

क्या है कैच का नियम?

एमसीसी कानून के 'अपील और बर्खास्तगी' के अनुच्छेद 33.3 के अनुसार, "कैच लेने की क्रिया उस समय से शुरू होगी जब गेंद पहली बार किसी फील्डर के शरीर के संपर्क में आती है और तब समाप्त होगी जब फील्डर गेंद और अपनी गति दोनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है.''

आउट थे रजत पाटीदार

MCC के इस नियम के अनुसार, जेसन होल्डर कैच लेते वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में थे. गेंद भले ही जमीन को टच कर रही थी, लेकिन तब तक उन्होंने गेंद पर नियंत्रण कर लिया था. तो भले ही आरसीबी की टीम और खासकर विराट कोहली इस फैसले से नाखुश दिखे, लेकिन जेसन होल्डर ने सही तरीके से कैच पकड़ा और रजत पाटीदार आउट थे.

यह भी पढ़ें: रियान पराग ने LIVE मैच में धुआं उड़ाकर सबको फंसाया, मैच रेफरी और टीम को भी मिलेगी सजा? ये है बड़ी वजह

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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