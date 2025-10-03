Advertisement
trendingNow12945722
Hindi Newsक्रिकेट

पहले चोरी फिर सीनाजोरी... कमेंट्री में पाकिस्तानी ने कश्मीर पर उगला जहर, अब सफाई में दूसरों पर फोड़ा ठीकरा

Sana Mir Kashmir Row: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान उन्होंने नतालिया परवेज को 'पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर' के बजाय 'आजाद कश्मीर' से बताया था. इसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और आईसीसी से कार्रवाई की मांग की गई.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले चोरी फिर सीनाजोरी... कमेंट्री में पाकिस्तानी ने कश्मीर पर उगला जहर, अब सफाई में दूसरों पर फोड़ा ठीकरा

Sana Mir Kashmir Row: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने पाकिस्तान की एक महिला खिलाड़ी के लिए अपनी 'आजाद कश्मीर' टिप्पणी पर हुए भारी विवाद के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है. हालांकि, उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगी है. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान उन्होंने नतालिया परवेज को 'पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर' के बजाय 'आजाद कश्मीर' से बताया था. इसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और आईसीसी से कार्रवाई की मांग की गई.

सना मीर ने क्या कहा था?

लोग तब गुस्से में आ गए जब उन्होंने पहले 'कश्मीर' कहा, फिर खुद को सुधारते हुए 'आजाद कश्मीर' कहा. प्रसारण के दौरान मीर ने कहा था, '...एक बहुत ही युवा टीम की कप्तानी कर रही हैं. हां, उन्होंने क्वालीफायर जीता है, लेकिन इनमें से कई खिलाड़ी नए हैं. नतालिया, जो कश्मीर- आजाद कश्मीर- से आती हैं, लाहौर में बहुत क्रिकेट खेलती हैं. उन्हें अपना ज्यादातर क्रिकेट खेलने के लिए वहां लाहौर आना पड़ता है.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट का सबसे खूंखार बल्लेबाज! 57 बॉल में शतक का अटूट रिकॉर्ड, 819 विकेट लेने वाले की निकाली थी हेकड़ी

आईसीसी से कार्रवाई की मांग

इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और 39 वर्षीय सना मीर को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं अन्य ने क्रिकेट के राजनीतिकरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की.

 

 

सना मीर की सफाई

विवाद के बाद सना मीर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीन-पैराग्राफ का स्पष्टीकरण जारी किया. उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीजों को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेल से जुड़े लोगों को अनावश्यक दबाव का सामना करना पड़ रहा है. यह दुःखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर सफाई की जरूरत है.''

 

 

भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं: सना मीर

सना मीर ने आगे कहा कि वह पाकिस्तान की क्रिकेटर के सामने आने वाली चुनौतियों को बताना चाहती थीं और उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बात करना चाहती थीं. यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के रूप में करते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं।. मैंने आज अन्य क्षेत्रों से आने वाले दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही किया. कृपया इसका राजनीतिकरण न करें. वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के रूप में हमें खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है. साहस और दृढ़ता की प्रेरणादायक कहानियों को उजागर करना होता है. मेरे दिल में कोई दुर्भावना या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है.''

ये भी पढ़ें: LIVE मैच में अचानक क्यों फूटा केएल राहुल का गुस्सा? साई सुदर्शन ने कर दी ऐसी हरकत, बुरी तरह भड़का भारतीय ओपनर

वेबसाइट का दिया हवाला

सना मीर ने बताया कि वह खिलाड़ियों पर अपने रिसर्च के लिए ईएसपीएनक्रिकइंफो पर निर्भर करती हैं, चाहे वे भारत से हों या पाकिस्तान से. सना ने वेबसाइट के एक स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया. स्क्रीनशॉट के अनुसार, वेबसाइट ने बताया था कि नतालिया परवेज 'आजाद जम्मू और कश्मीर' से हैं. वेबसाइट अब उनके जन्म स्थान को सिर्फ "पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर" के रूप में दिखारहा है. है. सना मीर ने आगे कहा, ''मुझे पता है कि उन्होंने इसे अब तक बदल दिया है, लेकिन मैं इसी का जिक्र कर रही थी.'' बता दें कि पाकिस्तान की टीम को महिला वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Cricket ControversyICC Womens World Cup 2025

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;