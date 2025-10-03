पहले चोरी फिर सीनाजोरी... कमेंट्री में पाकिस्तानी ने कश्मीर पर उगला जहर, अब सफाई में दूसरों पर फोड़ा ठीकरा

Sana Mir Kashmir Row: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने पाकिस्तान की एक महिला खिलाड़ी के लिए अपनी 'आजाद कश्मीर' टिप्पणी पर हुए भारी विवाद के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है. हालांकि, उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगी है. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान उन्होंने नतालिया परवेज को 'पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर' के बजाय 'आजाद कश्मीर' से बताया था. इसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और आईसीसी से कार्रवाई की मांग की गई.

सना मीर ने क्या कहा था?

लोग तब गुस्से में आ गए जब उन्होंने पहले 'कश्मीर' कहा, फिर खुद को सुधारते हुए 'आजाद कश्मीर' कहा. प्रसारण के दौरान मीर ने कहा था, '...एक बहुत ही युवा टीम की कप्तानी कर रही हैं. हां, उन्होंने क्वालीफायर जीता है, लेकिन इनमें से कई खिलाड़ी नए हैं. नतालिया, जो कश्मीर- आजाद कश्मीर- से आती हैं, लाहौर में बहुत क्रिकेट खेलती हैं. उन्हें अपना ज्यादातर क्रिकेट खेलने के लिए वहां लाहौर आना पड़ता है.''

आईसीसी से कार्रवाई की मांग

इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और 39 वर्षीय सना मीर को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं अन्य ने क्रिकेट के राजनीतिकरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की.

This is one thing you can't say on a global stage. Sana Mir has to go for this. There is nothing called Azaad Kashmir. #PakvsBan pic.twitter.com/8sBp6lbMCZ — Faiz Fazel (@theFaizFazel) October 2, 2025

सना मीर की सफाई

विवाद के बाद सना मीर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीन-पैराग्राफ का स्पष्टीकरण जारी किया. उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीजों को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेल से जुड़े लोगों को अनावश्यक दबाव का सामना करना पड़ रहा है. यह दुःखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर सफाई की जरूरत है.''

It's unfortunate how things are being blown out of proportion and people in sports are being subjected to unnecessary pressure. It is sad that this requires an explanation at public level. My comment about a Pakistan player's hometown was only meant to highlight the challenges… pic.twitter.com/G722fLj17C — Sana Mir (@mir_sana05) October 2, 2025

भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं: सना मीर

सना मीर ने आगे कहा कि वह पाकिस्तान की क्रिकेटर के सामने आने वाली चुनौतियों को बताना चाहती थीं और उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बात करना चाहती थीं. यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के रूप में करते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं।. मैंने आज अन्य क्षेत्रों से आने वाले दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही किया. कृपया इसका राजनीतिकरण न करें. वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के रूप में हमें खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है. साहस और दृढ़ता की प्रेरणादायक कहानियों को उजागर करना होता है. मेरे दिल में कोई दुर्भावना या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है.''

वेबसाइट का दिया हवाला

सना मीर ने बताया कि वह खिलाड़ियों पर अपने रिसर्च के लिए ईएसपीएनक्रिकइंफो पर निर्भर करती हैं, चाहे वे भारत से हों या पाकिस्तान से. सना ने वेबसाइट के एक स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया. स्क्रीनशॉट के अनुसार, वेबसाइट ने बताया था कि नतालिया परवेज 'आजाद जम्मू और कश्मीर' से हैं. वेबसाइट अब उनके जन्म स्थान को सिर्फ "पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर" के रूप में दिखारहा है. है. सना मीर ने आगे कहा, ''मुझे पता है कि उन्होंने इसे अब तक बदल दिया है, लेकिन मैं इसी का जिक्र कर रही थी.'' बता दें कि पाकिस्तान की टीम को महिला वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है.