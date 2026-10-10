Add Zee Business As A Preferred Source
App

IPL 2027 से पहले CSK का एक और बड़ा फैसला, 5 ट्रॉफी जिताने वाले दिग्गज से तोड़ा नाता, अब किसकी होगी एंट्री?

आईपीएल 2027 से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपनी टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव कर रही है. फ्रेंचाइजी ने लंबे समय से बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइक हसी से अलग होने का फैसला किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 10, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 06:49 PM IST
IPL 2027 से पहले CSK का एक और बड़ा फैसला, 5 ट्रॉफी जिताने वाले दिग्गज से तोड़ा नाता, अब किसकी होगी एंट्री?
Image Credit: CSK ने माइक हसी से तोड़ा नाता

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SIR पर कांग्रेस को CM धामी की नसीहत, बोले- पहले अपने शासनकाल को याद करे
2
3
4
5