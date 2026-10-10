IPL 2027 से पहले CSK का एक और बड़ा फैसला, 5 ट्रॉफी जिताने वाले दिग्गज से तोड़ा नाता, अब किसकी होगी एंट्री?

आईपीएल 2027 से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपनी टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव कर रही है. फ्रेंचाइजी ने लंबे समय से बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइक हसी से अलग होने का फैसला किया है. वहीं, टीम के फील्डिंग कोच जेम्स फॉस्टर का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है. माना जा रहा है कि चेन्नई की नई रणनीति के तहत कोचिंग विभाग में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं.