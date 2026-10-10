IPL 2027 से पहले CSK का एक और बड़ा फैसला, 5 ट्रॉफी जिताने वाले दिग्गज से तोड़ा नाता, अब किसकी होगी एंट्री?

आईपीएल 2027 से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपनी टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव कर रही है. फ्रेंचाइजी ने लंबे समय से बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइक हसी से अलग होने का फैसला किया है. वहीं, टीम के फील्डिंग कोच जेम्स फॉस्टर का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है. माना जा रहा है कि चेन्नई की नई रणनीति के तहत कोचिंग विभाग में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, माइक हसी को फ्रेंचाइजी के फैसले के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया गया है. यह कदम आईपीएल के अगले सीजन से पहले टीम के पूरे सपोर्ट स्टाफ के पुनर्गठन का हिस्सा है. इससे पहले चेन्नई ने न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग की जगह जहीर खान को मुख्य कोच नियुक्त किया था. इसके अलावा, गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस की जगह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
माइक हसी का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ लंबा रिश्ता रहा है. वह 2008 में बतौर खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे. 2009 का सीजन नहीं खेलने के बाद उन्होंने 2010 से 2013 तक लगातार चार सीजन चेन्नई का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद 2014 में वह मुंबई इंडियंस के लिए खेले और 2015 में फिर चेन्नई की टीम में लौट आए.
खिलाड़ी के तौर पर टीम के साथ छह साल बिताने के बाद हसी ने 2018 में बल्लेबाजी कोच की भूमिका संभाली. उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग के साथ मिलकर करीब 8 साल तक इस जिम्मेदारी को निभाया. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 'मिस्टर क्रिकेट' के नाम से मशहूर हसी के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी अच्छे पेशेवर संबंध रहे हैं.
हालांकि, फ्रेंचाइजी के नए रोडमैप में अब उनके लिए जगह नहीं दिख रही है. हसी ने चेन्नई के साथ अपने सफर के बारे में पूछे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है. रिपोर्ट के मुताबिक, वह कुछ अन्य आईपीएल टीमों के संपर्क में हैं. ऐसे में अगले सीजन में किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ उनकी वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
चेन्नई के फील्डिंग कोच जेम्स फॉस्टर का भविष्य भी फिलहाल तय नहीं है. इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर फॉस्टर पिछले साल टीम के कोचिंग स्टाफ से जुड़े थे. रिपोर्ट के अनुसार, उनके अनुबंध को आगे बढ़ाने पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है और उन्हें इस स्थिति की जानकारी दे दी गई है.
चेन्नई सुपर किंग्स में अब तक हुई नियुक्तियों में एमएस धोनी की राय की अहम भूमिका मानी जा रही है. जहीर खान और मोहित शर्मा के बाद बाकी कोचिंग पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी धोनी और नए मुख्य कोच से सलाह-मशविरा किया जा सकता है.
फ्रेंचाइजी के बाकी कोचिंग पदों पर अंतिम फैसला टीम की मालिक रूपा गुरुनाथ के भारत लौटने के बाद होने की उम्मीद है. ऐसे में आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्ट स्टाफ में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं.