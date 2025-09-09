बड़ा खुलासा: धोनी के कारण 'गिरगिट' बन गए दिनेश कार्तिक, टीम इंडिया के लिए सबकुछ किया 'कुर्बान'
Advertisement
trendingNow12914261
Hindi Newsक्रिकेट

बड़ा खुलासा: धोनी के कारण 'गिरगिट' बन गए दिनेश कार्तिक, टीम इंडिया के लिए सबकुछ किया 'कुर्बान'

Dinesh Karthik vs MS Dhoni: धोनी के रहते कई विकेटकीपरों को मौका नहीं मिल पाया. कुछ की अगर टीम में जगह भी बनी तो उन्हें अलग-अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल किया गया है. उन्हीं में से एक दिग्गज क्रिकेटर दिनेश कार्तिक हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़ा खुलासा: धोनी के कारण 'गिरगिट' बन गए दिनेश कार्तिक, टीम इंडिया के लिए सबकुछ किया 'कुर्बान'

Dinesh Karthik vs MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान कोई नहीं बन पाया. रांची से निकले इस दिग्गज क्रिकेटर ने वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों खिताब जीते. इसके अलावा टेस्ट में भी टीम इंडिया को नंबर-1 बनाया. धोनी के रहते कई विकेटकीपरों को मौका नहीं मिल पाया. कुछ की अगर टीम में जगह भी बनी तो उन्हें अलग-अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल किया गया है. उन्हीं में से एक दिग्गज क्रिकेटर दिनेश कार्तिक हैं. कार्तिक को भी माही के टीम में रहने के कारण लगातार मौके नहीं मिले. इस कारण उन्हें कई बार बतौर बल्लेबाज ही खेलना पड़ा.

'गिरगिट' बन गए दिनेश कार्तिक

अब कार्तिक ने एक दिलचस्प खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि एमएस धोनी के टीम में आने के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए कई भूमिकाओं में ढलना पड़ा और धोनी ने उन्हें 'गिरगिट' बना दिया. कार्तिक ने 2004 में धोनी से तीन महीने पहले ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था, लेकिन जब धोनी ने कुछ ही मैचों में टीम में अपनी जगह पक्की कर ली, तो उनके लिए टीम में वापसी करना मुश्किल हो गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

धोनी की एंट्री से सबकुछ बदला

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 में बोलते हुए कार्तिक ने याद किया कि कैसे एमएस धोनी ने अपने शुरुआती करियर में ही अपनी जबरदस्त हिटिंग से सबको हैरान कर दिया था. उन्होंने कहा कि लोग धोनी के छक्के मारने की क्षमता की तुलना महान सर गैरी सोबर्स से करने लगे थे. कार्तिक ने कहा, ''मैंने उन्हें ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन केन्या में हुई उस ए सीरीज के दौरान हर कोई एक ही खिलाड़ी की बात कर रहा था. वह कुछ नया लेकर आए थे. जिस ताकत से वह गेंद को मारते थे, लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था. कुछ तो उसकी तुलना गैरी सोबर्स से भी कर रहे थे, जो बड़े-बड़े छक्कों के लिए जाने जाते थे.''

ये भी पढ़ें: एशिया कप में कहर बरपाएंगे सूर्यकुमार यादव के 2 हथियार! बड़े-बड़े बल्लेबाज टेक देते हैं घुटने

द्रविड़ ने विकेटकीपिंग से कर दिया था मना

कार्तिक ने आगे बताया, "उस समय भारत राहुल द्रविड़ को विकेटकीपर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन द्रविड़ ने कहा कि मुझे सिर्फ अपनी बल्लेबाज़ी पर ध्यान देना है. उस समय टीम एक सही विकेटकीपर की तलाश में थी. मैं एक फिल्म में मेहमान की तरह थोड़े समय के लिए आया, लेकिन मुख्य भूमिका हमेशा धोनी के लिए थी और जब वह आए तो उन्होंने न सिर्फ भारत को प्रभावित किया, बल्कि सबको मंत्रमुग्ध कर दिया.''

चुनौतियों को स्वीकार करना सिखाया

कार्तिक ने बताया कि धोनी के आने के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए अलग-अलग भूमिकाओं को अपनाना पड़ा. तमिलनाडु के इस दिग्गज ने कहा, ''जब कोई ऐसा खिलाड़ी आता है, तो आपको अंदर झांककर खुद से पूछना पड़ता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए क्या कर सकता हूं? तो मैं एक गिरगिट जैसा बन गया. अगर सलामी बल्लेबाज की जगह खाली होती, तो मैं तमिलनाडु वापस जाकर कहता कि क्या मैं ओपन कर सकता हूं? मैं टीम में जगह बनाने के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में रन बनाता.''

ये भी पढ़ें: Video: 'तुम्हारा बाप हूं मैं...', फिर सामने आया रोहित शर्मा का मस्तमौला अंदाज, इस बार वाइफ रितिका की कर दी खिंचाई

कार्तिक के करियर का बेस्ट पल

दिनेश कार्तिक आखिरी बार 2022 टी20 विश्व कप में भारत के लिए खेले थे. उन्होंने अपने करियर में 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 मैच खेले हैं. वह 2007 टी20 विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे. उनके करियर का सबसे यादगार पल 2018 में आया था, जब उन्होंने निदहास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 8 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाकर भारत को एक असंभव जीत दिलाई थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Dinesh KarthikMS Dhoni

Trending news

आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
;