BAN vs AUS मैच में बवाल, विकेट के बाद आपा खो बैठे नाहिद राणा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ गाली-गलौज का VIDEO वायरल

BAN vs AUS ODI: बांग्लादेश ने 21 सालों का सूखा खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार वनडे इंटरनेशनल मैच में धूल चटाई है. 9 जून (मंगलवार) को ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने कंगारुओं को 86 रन से रौंद दिया. 2005 के बाद ये पहली बार है, जब बांग्लादेश ने ODI में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है.
इस बीच में मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिस को आउट करने के बाद बांग्लादेशी पेसर नाहिद राणा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने इंग्लिस को कुछ अपशब्द कहा. मामला तब और बिगड़ गया जब इंग्लिस पवेलियन लौटने से पहले नाहिद राणा से भिड़ गए. दोनों के बीच काफी गहमा-गहमी हुई फिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने दोनों को अलग किया.
ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में ये हाई वोल्टेज ड्रामा ऑस्ट्रेलियाई पारी के 11वें ओवर में हुआ. नाहिद राणा की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड इन कप्तान जोश इंग्लिस विकेट कीपर को कैच दे बैठे. विकेट मिलने के बाद नाहिद राणा ने गर्मजोशी से जश्न मनाया. इसी दौरान उन्होंने ड्रेसिंग रूम जा रहे इंग्लिस को कुछ अपशब्द (गाली-गलौज) कहे. नाहिद का ये रवैया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को रास नहीं आया और वो भी उनसे बहस करने लगे. इसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने दोनों को शांत किया. सोशल मीडिया पर दोनों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है.
बांग्लादेश की इस ऐतिहासिक जीत में 23 साल के युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा और ऑलराउंडर मोसादेक हुसैन का अहम रोल रहा. उन्होंने अपने 10 ओवर में 4 विकेट लेकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी. नाहिद ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिस के साथ एलेक्स कैरी, लियाम स्कॉट और जेवियर बार्टलेट को पवेलियन की राह दिखाई. बल्लेबाजी में मोसादेक हुसैन ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 70 गेंदों पर 86 रनों की कीमती पारी खेली. तनज़ीद हसन तमीम और नजमुल हुसैन शांतो ने भी अर्धशतक जड़ा. मोसादेक हुसैन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
285 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने महज 91 रनों पर 4 विकेट खो दिए. एलेक्स कैरी भी 47 रन बनाकर आउट हो गए. स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने अकेले लड़ाई जारी रखी, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिला. ग्रीन 66 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया ने 191 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए. इसके बाद बारिश की वजह से खेल शुरू नहीं हो सका और बांग्लादेश ने DRS नियम के तहत 86 रनों से मुकाबला जीत लिया. 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 11 जून (गुरुवार) को खेला जाएगा. बता दें कि 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बांग्लादेश का दौरा कर रही है.