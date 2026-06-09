BAN vs AUS मैच में बवाल, विकेट के बाद आपा खो बैठे नाहिद राणा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ गाली-गलौज का VIDEO वायरल

285 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने महज 91 रनों पर 4 विकेट खो दिए. एलेक्स कैरी भी 47 रन बनाकर आउट हो गए. स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने अकेले लड़ाई जारी रखी, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिला. ग्रीन 66 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया ने 191 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए. इसके बाद बारिश की वजह से खेल शुरू नहीं हो सका और बांग्लादेश ने DRS नियम के तहत 86 रनों से मुकाबला जीत लिया. 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 11 जून (गुरुवार) को खेला जाएगा. बता दें कि 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बांग्लादेश का दौरा कर रही है.