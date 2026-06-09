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BAN vs AUS मैच में बवाल, विकेट के बाद आपा खो बैठे नाहिद राणा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ गाली-गलौज का VIDEO वायरल

BAN vs AUS ODI: बांग्लादेश ने 21 सालों का सूखा खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार वनडे इंटरनेशनल मैच में पटखनी दी है. मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिस को आउट करने के बाद बांग्लादेशी पेसर नाहिद राणा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने इंग्लिस को कुछ अपशब्द कहा. मामला तब और बिगड़ गया जब इंग्लिस पवेलियन लौटने से पहले नाहिद राणा से भिड़ गए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 09, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:54 PM IST
BAN vs AUS मैच में बवाल, विकेट के बाद आपा खो बैठे नाहिद राणा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ गाली-गलौज का VIDEO वायरल
Image Credit: (Screengrab/ Fancode) आपा खो बैठे नाहिद राणा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ गाली-गलौज

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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