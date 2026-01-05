Advertisement
गर्दन पर रखा हाथ और फिर... एशेज में भड़की आग! लाबुशेन से भिड़ गए बेन स्टोक्स, दो मिनट में दिखा दी औकात!

गर्दन पर रखा हाथ और फिर... एशेज में भड़की आग! लाबुशेन से भिड़ गए बेन स्टोक्स, दो मिनट में दिखा दी औकात!

Ben Stokes- Marnus Labuschagne Fight: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज की जंग हो और मैदान पर भिड़ंत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सिडनी में खेले जा रहे 5वें टेस्ट के दूसरे दिन भारी बवाल हुआ. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन अक्सर विरोधी खिलाड़ियों को उकसाने के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. वैसे भी ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज सीरीज में 3-1 से आगे है और यही वजह है कि कंगारुओं का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन लाबुशेन ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से पंगा ले लिया और फिर मैदान पर दोनों के बीच जमकर बहस हुई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:01 PM IST
एशेज में भड़की आग! लाबुशेन से भिड़ गए बेन स्टोक्स
एशेज में भड़की आग! लाबुशेन से भिड़ गए बेन स्टोक्स

Ben Stokes- Marnus Labuschagne Fight: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज की जंग हो और मैदान पर भिड़ंत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सिडनी में खेले जा रहे 5वें टेस्ट के दूसरे दिन भारी बवाल हुआ. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन अक्सर विरोधी खिलाड़ियों को उकसाने के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. वैसे भी ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज सीरीज में 3-1 से आगे है और यही वजह है कि कंगारुओं का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन लाबुशेन ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से पंगा ले लिया और फिर मैदान पर दोनों के बीच जमकर बहस हुई.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. जो रूट के शानदार शतक की बदौलत अंग्रेजों ने स्कोरबोर्ड पर 384 रन लगा दिए. हालांकि, इसके बाद ट्रेविस हेड एक बार फिर इंग्लैंड के लिए 'हेडेक' साबित हुए और उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत दिला दी. दूसरे विकेट के लिए मार्नस लाबुशेन के साथ उन्होंने शतकीय पार्टनरशिप की.

सिडनी टेस्ट में  भिड़े स्टोक्स-लाबुशेन

ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बीच हो रही खतरनाक पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स पूरी कोशिश कर रहे थे. वो गेंदबाजी में दम लगा रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी. दोनों के बीच जब 100 रनों की साझेदारी हुई तो स्टोक्स घुटने पर हाथ रखकर थोड़े परेशान. इंग्लिश कप्तान को इस हालत में देखकर लाबुशेन को मजा आया और उन्होंने कुछ कमेंट पास किया. स्टोक्स के कानों तक उनकी आवाज पहुंची और यही से मामला गरम हो गया.

स्टोक्स ने लाबुशेन को गुस्से में समझाया

पहले तो बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के पास पहुंचकर कुछ कहा. फिर भी जब लाबुशेन चुप नहीं रहे तो इंग्लैंड के कप्तान तेजी से उनके तरफ आए और पीछे से लाबुशेन के गर्दन को पकड़ा. इसके बाद वो गुस्से में कुछ बोलते और कंगारू बल्लेबाज क्या कहना चाहते थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे. दोनों के बीच हुई इस झड़प को देखकर सिडनी में मौजूद हजारों फैंस का खूब मनोरंजन हुआ. अंपायर ने स्टोक्स-लाबुशेन को शांत किया.

स्टोक्स ने अगले ओवर में लिया बदला

इस लड़ाई में आखिरकार जीत बेन स्टोक्स को मिली. उन्होंने लाबुशेन को सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि खेल से भी करारा जवाब दिया. इस झड़प के बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा दी. हालांकि, इंग्लिश कप्तान विकेट लेने के बाद शांत दिखे और उन्होंने लाबुशेन से कुछ नहीं कहा. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट के नुकसान पर 166 रन बना लिए हैं. ट्रेविस हेड शतक के करीब 91 रन बनाकर नाबाद हैं. मार्नस लाबुशेन 48 रन पर बेन  स्टोक्स का शिकार बने.

ये भी पढ़ें: AUS vs ENG: कमेंट्री बॉक्स में गिलक्रिस्ट ने ऐसा क्या कर दिया? गुस्से में घूरती दिखीं महिला कमेंटेटर? VIDEO

 

