श्रीलंका में कैसे जीतेगी टीम इंडिया? बुमराह सहित 4 खिलाड़ी चोट के कारण बाहर, गंभीर-शुभमन की बढ़ी टेंशन!

जसप्रीत बुमराह का बाहर होना टीम इंडिया के लिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ा झटका है. लेकिन उनके अलावा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और पेसर हर्षित राणा भी चोट की वजह से अहम सीरीज में उपलब्ध नहीं होंगे. टीम इंडिया को सुंदर की कमी भी खलेगी, क्योंकि श्रीलंका की पिचों पर वो सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते थे. टेस्ट में उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. वाशिंगटन सुंदर ने भारत के लिए अब तक 18 टेस्ट खेले हैं और 41 विकेट चटकाए हैं. वो स्पिन के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी दम दिखा सकते हैं. चयनकर्ताओं ने उनकी जगह मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिनर सारांश जैन को चुना है.