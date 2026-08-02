श्रीलंका में कैसे जीतेगी टीम इंडिया? बुमराह सहित 4 खिलाड़ी चोट के कारण बाहर, गंभीर-शुभमन की बढ़ी टेंशन!

श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने में चोट की वजह से बाहर हो गए हैं. पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में हुई दुर्गति को भूलकर भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार होना चाहती है, लेकिन बुमराह की चोट ने कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर की सिरदर्दी बढ़ा दी है. सिर्फ बुमराह ही इस दौरे से बाहर नहीं हुए हैं. उनके अलावा 3 और स्टार खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ होने वाले दो मैचों की सीरीज में नहीं होंगे.
अगले साल जून में WTC के मौजूदा सत्र का फाइनल होना है. टीम इंडिया इस रेस में पहले से पिछड़ी हुई है. फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को आगामी 9 टेस्ट में से कम से कम 7 में जीत दर्ज करनी होगी. पहली अग्निपरीक्षा श्रीलंका में शुरू होगी. श्रीलंका की सरजमीं पर भारत को दो टेस्ट खेलने हैं.
जसप्रीत बुमराह का बाहर होना टीम इंडिया के लिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ा झटका है. लेकिन उनके अलावा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और पेसर हर्षित राणा भी चोट की वजह से अहम सीरीज में उपलब्ध नहीं होंगे. टीम इंडिया को सुंदर की कमी भी खलेगी, क्योंकि श्रीलंका की पिचों पर वो सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते थे. टेस्ट में उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. वाशिंगटन सुंदर ने भारत के लिए अब तक 18 टेस्ट खेले हैं और 41 विकेट चटकाए हैं. वो स्पिन के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी दम दिखा सकते हैं. चयनकर्ताओं ने उनकी जगह मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिनर सारांश जैन को चुना है.
बीसीसीआई ने अभी तक जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी उनकी जगह ले सकते हैं. आकिब पिछले रणजी सीजन के सबसे सफल गेंदबाज थे और उन्होंने 60 विकेट चटकाए थे. जम्मू कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा था.
शुबमन गिल (कप्तान), केएल राहुल [उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह (अब बाहर हो गए हैं), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन