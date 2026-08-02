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श्रीलंका में कैसे जीतेगी टीम इंडिया? बुमराह सहित 4 खिलाड़ी चोट के कारण बाहर, गंभीर-शुभमन की बढ़ी टेंशन!

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी. अहम शृंखला से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से बाहर हो गए हैं. उनके अलावा 3 और खिलाड़ी इस सीरीज में उपलब्ध नहीं होगा. शुभमन गिल और गौतम गंभीर की सिरदर्दी बढ़ गई है.

Published: Aug 02, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:22 PM IST
श्रीलंका में कैसे जीतेगी टीम इंडिया? बुमराह सहित 4 खिलाड़ी चोट के कारण बाहर, गंभीर-शुभमन की बढ़ी टेंशन!
Image Credit: श्रीलंका में कैसे जीतेगी टीम इंडिया? बुमराह सहित 4 खिलाड़ी चोट के कारण बाहर (BCCI/X)

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