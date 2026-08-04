नहीं कम हो रही गंभीर-शुभमन की टेंशन, बुमराह पहले से बाहर अब इस स्टार खिलाड़ी के बिना श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया

इस रेस में कर्नाटक के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल सबसे आगे हैं. सुदर्शन की तरह पडिक्कल भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और नंबर-3 पर खेलने के लिए बिल्कुल सही विकल्प हैं. पिछले साल घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था. आईपीएल 2026 में भी पडिक्कल ने RCB के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली. सुदर्शन की गैरमौजूदगी में देवदत्त पडिक्कल की किस्मत चमक सकती है. बता दें कि वो भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह स्थापित नहीं कर सके हैं. कर्नाटक के बल्लेबाज ने 2 टेस्ट में 30.00 की औसत से 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है.