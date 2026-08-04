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नहीं कम हो रही गंभीर-शुभमन की टेंशन, बुमराह पहले से बाहर अब इस स्टार खिलाड़ी के बिना श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया

India Tour of Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से तगड़ा झटका लगा और अब साई सुदर्शन भी टीम के साथ श्रीलंका नहीं पहुंचे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 04, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:09 PM IST
नहीं कम हो रही गंभीर-शुभमन की टेंशन, बुमराह पहले से बाहर अब इस स्टार खिलाड़ी के बिना श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया
Image Credit: इस स्टार खिलाड़ी के बिना श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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