नहीं कम हो रही गंभीर-शुभमन की टेंशन, बुमराह पहले से बाहर अब इस स्टार खिलाड़ी के बिना श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया

India Tour of Sri Lanka: दो मैचों की आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में लैंड कर चुकी है. खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के अलावा, भारतीय टीम के साथ चार नेट बॉलर भी श्रीलंका पहुंचे हैं. हालांकि, कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर की सिरदर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पहले टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने में चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए और अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि बैटर साई सुदर्शन भी टीम के साथ श्रीलंका नहीं गए हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि चयनकर्ताओं ने साई सुदर्शन को टीम में शामिल तो किया था, लेकिन उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर था. RevSportz की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साई सुदर्शन चोट से रिकवर कर रहे हैं और वो भारतीय टीम के साथ कोलंबो जाने वाली फ्लाइट में सवार नहीं हुए.
टेस्ट सीरीज शुरू होने में अभी भी 11 दिन का समय बाकी है. पहला टेस्ट 15-19 अगस्त के बीच गॉल में खेला जाएगा. साई सुदर्शन टीम के साथ नहीं हैं. ऐसे में वो पहले टेस्ट तक फिट हो पाएंगे या नहीं, इसपर सस्पेंस बरकरार है. बता दें कि जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा पहले ही चोट के चलते ये सीरीज मिस करने वाले हैं.
साई सुदर्शन अभी भी श्रीलंका में हाल ही में हुई इंडिया ए सीरीज के दौरान लगी पैर की चोट से उबर रहे हैं. श्रीलंका ए के खिलाफ हुए सीरीज में उन्होंने दो बैक टू बैक शतक ठोका था. अगर वो 15 अगस्त से पहले फिट नहीं होते हैं तो टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा. बड़ा सवाल ये है कि अगर सुदर्शन पहला टेस्ट नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह किसको मौका मिलेगा?
इस रेस में कर्नाटक के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल सबसे आगे हैं. सुदर्शन की तरह पडिक्कल भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और नंबर-3 पर खेलने के लिए बिल्कुल सही विकल्प हैं. पिछले साल घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था. आईपीएल 2026 में भी पडिक्कल ने RCB के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली. सुदर्शन की गैरमौजूदगी में देवदत्त पडिक्कल की किस्मत चमक सकती है. बता दें कि वो भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह स्थापित नहीं कर सके हैं. कर्नाटक के बल्लेबाज ने 2 टेस्ट में 30.00 की औसत से 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (फिटनेस पर निर्भर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी