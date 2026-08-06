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भारत के बाद श्रीलंका में भी इंजरी की मुसीबत... बड़ा खिलाड़ी हुआ चोटिल, क्या हफ्तेभर में होगा फिट?

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने में लगभग हफ्तेभर का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले दोनों टीमों में इंजरी की समस्या देखने को मिल रही है. टीम इंडिया में पहले ही इंजरी कंसर्न था, लेकिन अब श्रीलंका पर भी बादल मंडराने लगे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 06, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:34 PM IST
भारत के बाद श्रीलंका में भी इंजरी की मुसीबत... बड़ा खिलाड़ी हुआ चोटिल, क्या हफ्तेभर में होगा फिट?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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