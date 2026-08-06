भारत के बाद श्रीलंका में भी इंजरी की मुसीबत... बड़ा खिलाड़ी हुआ चोटिल, क्या हफ्तेभर में होगा फिट?

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है. भारतीय टीम में पहले ही इंजरी की समस्याएं देखने को मिली हैं. कई प्लेयर्स चोट के चलते स्क्वॉड से बाहर हैं, अब श्रीलंका पर भी इंजरी के बादल मंडराने लगे हैं. टीम के कप्तान कुसल मेंडिस लंका प्रीमियर लीग (LPL) में चोटिल हो गए हैं. जिसके चलते श्रीलंका टीम की टेंशन बढ़ चुकी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ को देखते हुए यह भारत और श्रीलंका दोनों के लिए एक अहम टेस्ट सीरीज होगी.
WTC पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका छठे और भारत पांचवें स्थान पर है. टॉप दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं. व्हाइट-बॉल कप्तान कुसल मेंडिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए. अब सवाल है कि आखिर मेंडिस हफ्तेभर में फिट हो पाते हैं या नहीं. कैंडी रॉयल्स के खिलाफ कोलंबो कैप्स की छह विकेट से जीत के दौरान मेंडिस चोटिल हो गए.
SLC की एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया, "19 जुलाई को SSC, कोलंबो में कैंडी रॉयल्स के खिलाफ कोलंबो कैप्स के मैच के दौरान रन लेने की कोशिश करते समय मेंडिस को दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई. इसके चलते, वह अपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को शुरू करने के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लौटेंगे."
ये भी पढ़ें..
चोट का समय विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस साल सभी फॉर्मेट में मेंडिस का फॉर्म शानदार रहा है. उन्होंने LPL में अपने अभियान की शुरुआत गाले गैलेंट्स के खिलाफ 53 गेंदों में शानदार 79 रन बनाकर की थी और वे पाकिस्तान सुपर लीग के एक शानदार सीजन के बाद टूर्नामेंट में आए थे, जहां उन्होंने 11 पारियों में 168.19 के स्ट्राइक रेट से 550 रन बनाए थे.