भारत के बाद श्रीलंका में भी इंजरी की मुसीबत... बड़ा खिलाड़ी हुआ चोटिल, क्या हफ्तेभर में होगा फिट?

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है. भारतीय टीम में पहले ही इंजरी की समस्याएं देखने को मिली हैं. कई प्लेयर्स चोट के चलते स्क्वॉड से बाहर हैं, अब श्रीलंका पर भी इंजरी के बादल मंडराने लगे हैं. टीम के कप्तान कुसल मेंडिस लंका प्रीमियर लीग (LPL) में चोटिल हो गए हैं. जिसके चलते श्रीलंका टीम की टेंशन बढ़ चुकी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ को देखते हुए यह भारत और श्रीलंका दोनों के लिए एक अहम टेस्ट सीरीज होगी.