IPL 2026 में 'खूनी गेंद' से घायल हुआ दिल्ली कैपिटल्स का खिलाड़ी, एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल, VIDEO वायरल

Delhi Capitals Player Injured: आईपीएल 2026 के बीच एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है. प्रैक्टिस के दौरान मुंह पर गेंद लगने से दिल्ली कैपिटल्स का युवा खिलाड़ी बुरी तरह घायल हो गया. गेंद से चोट लगने के बाद वो दर्द से कराहने लगा और तुरंत मैदान में एम्बुलेंस को बुलाकर उसे अस्पताल भेजा गया है.
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Delhi Capitals Player Injured: आईपीएल 2026 के बीच एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है. प्रैक्टिस के दौरान मुंह पर गेंद लगने से दिल्ली कैपिटल्स का युवा खिलाड़ी बुरी तरह घायल हो गया. गेंद से चोट लगने के बाद वो दर्द से कराहने लगा और तुरंत मैदान में एम्बुलेंस को बुलाकर उसे अस्पताल भेजा गया है. ये घटना दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुई है, जहां अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम शनिवार (25 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने उतरेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, घायल होने वाले खिलाड़ी का नाम साहिल पारख हैं, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स के अभ्यास सत्र के दौरान चेहरे पर चोट लगी. 18 वर्षीय खिलाड़ी को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.
अरुण जेटली स्टेडियम में ये दर्दनाक हादसा शुक्रवार को हुआ, जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगले मुकाबले से पहले प्रैक्टिस कर रही थी. 18 साल के खिलाड़ी साहिल पारख जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब गेंद सीधे आकर उनके चेहरे पर लगी और वो बुरी तरह जख्मी हो गए.
— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) April 24, 2026
रिपोर्ट के अनुसार, गेंद इतनी तेजी से उनकी हेलमेट पर लगी कि उनके चेहरे से खून बहने लगा. मैदान पर अफरा-तफरी मच गई. खेल रोक दिया गया और चिकित्सा कर्मचारियों ने शुरुआती प्राथमिक सहायता प्रदान की, जिसके बाद एम्बुलेंस खिलाड़ी को विशेषज्ञ उपचार के लिए ले जाने के लिए मैदान पर पहुंची.