महिला टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट का रुख कर रहा है. मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद महिलाओं के टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की गजब बेइज्जती देखने को मिल रही है. पाकिस्तान की टीम को अभी तक मेगा टूर्नामेंट में एक भी जीत नसीब नहीं हुई और टीम के लिए सेमीफाइनल के भी दरवाजे बंद हैं. चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद डाला. कंगारू टीम ने 113 रन से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल के लिए लगभग अपना स्थान पक्का कर लिया है.