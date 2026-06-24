महिला टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट का रुख कर रहा है. मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद महिलाओं के टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की गजब बेइज्जती देखने को मिल रही है. पाकिस्तान की टीम को अभी तक मेगा टूर्नामेंट में एक भी जीत नसीब नहीं हुई और टीम के लिए सेमीफाइनल के भी दरवाजे बंद हैं. चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद डाला. कंगारू टीम ने 113 रन से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल के लिए लगभग अपना स्थान पक्का कर लिया है.
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. एलिस पेरी ने 71 रन की पारी खेली जबकि जॉर्जिया वॉल ने 28 गेंद में 39 रन ठोके. इन पारियों की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 199 रन टांग दिए. जवाब में कंगारू टीम की जोरदार गेंदबाजी देखने को मिली. कंगारू टीम की बॉलिंग के सामने पूरी पाकिस्तान की टीम महज 86 रन पर ही ढेर हो गई.
इससे पहले मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम का बुरा हाल था. टीम क्वालीफाई करने में कामयाब नहीं हुई थी. अब महिला वर्ल्ड कप में टीम को लगातार 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. भारत से ही टीम को पहली हार मिली थी, इसके बाद साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमों ने भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी.
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कंगारू टीम के लिए इस मैच में जीत के बाद सेमीफाइनल के दरवाजे खुले हैं. टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत दर्ज कर पहले स्थान पर काबिज है. अब टीम को केवल एक मुकाबला और खेलना है. भले ही आधिकारिक तौर पर टीम पर सेमीफाइनल में क्वालीफाई का टैग नहीं लगा है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता. दूसरे नंबर पर भारतीय टीम है, टीम ने 3 मुकाबलों में 2 मैच में जीत दर्ज की है.