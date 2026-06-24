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टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं नसीब हुई जीत, ऑस्ट्रेलिया ने भी बुरी तरह रौंदा

महिला टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट का रुख कर रहा है. मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद महिलाओं के टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की गजब बेइज्जती देखने को मिल रही है. पाकिस्तान की टीम को अभी तक मेगा टूर्नामेंट में एक भी जीत नसीब नहीं हुई और टीम के लिए सेमीफाइनल के भी दरवाजे बंद हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 24, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:07 AM IST
टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं नसीब हुई जीत, ऑस्ट्रेलिया ने भी बुरी तरह रौंदा

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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