राजस्थान रॉयल्स के लिए बुरी खबर, स्टार ऑलराउंडर हुआ पूरे सीजन से बाहर, कप्तान पराग की बढ़ी टेंशन

IPL 2026 शुरू होने में अभी 10 दिनों का समय है. लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स कि माने तो इसकी शुरुआत होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स (RR) को बड़ा झटका लग सकता है. टीम के अहम इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर रह सकते हैं. खबरों के अनुसार करन ग्रोइन इंजरी से परेशान हैं, जिसके चलते उनका इस सीजन में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. 27 साल के करन ने आखिरी बार 5 मार्च को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के लिए मुकाबला खेला था, जहां सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था.करन ने सेमीफाइनल मुकाबले में जैकब बेथल के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त पारी खेली थी.हालांकि, वह अपनी टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा पाए. अब आईपीएल से पहले उनका इंजर्ड हो जाना राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी बड़ा झटका है.

RR का बड़ा घाटा

भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान उनकी फिटनेस पर सवाल उठने लगे थे और अब उनकी चोट राजस्थान के लिए चिंता बढ़ा रही है. बता दें कि करन को पिछले साल नवंबर में चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड के जरिए राजस्थान की टीम में शामिल किया गया था. इस बड़े ट्रेड में रवींद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान पहुंचे थे, जबकि संजू सैमसन चेन्नई की टीम का हिस्सा बन गए थे. ऐसे में अगर वह बाहर होते हैं, तो राजस्थान का काफी बड़ा नुकसान होगा.

पिछला सीजन रहा फीका

सैम करन ने IPL में अपने करियर की शुरुआत पंजाब किंग्स के साथ 2019 में की थी. इसके बाद वह 2020 और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे. साल 2023 में पंजाब ने उन्हें 18.5 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर दोबारा टीम में शामिल किया, जिससे उनकी वापसी हुई. फिर 2025 में करन एक बार फिर चेन्नई से जुड़ गए. हालांकि, पिछला सीजन उनके लिए खास नहीं रहा. उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 114 रन बनाए और केवल 1 विकेट ही ले पाए.

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राजस्थान के लिए बढ़ी चिंता

मीडिया रिपोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक सैम करन के रिप्लेसमेंट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन टीम नए विकल्पों पर नजर बनाए हुए है. टीम में पहले से ही रवींद्र जडेजा जैसे अनुभवी ऑलराउंडर मौजूद हैं. इसके अलावा डोनोवन फरेरा भी अपनी पावर-हिटिंग और ऑफ-स्पिन से टीम को संतुलन दे सकते हैं. सैम करन का बाहर होना राजस्थान के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि वह इस टीम के लिए पहली बार खेलने वाले थे.

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