2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 ODI वर्ल्ड कप.. भारत से छिन सकती है मेजबानी, पाकिस्तान-बांग्लादेश की नौटंकी से टेंशन में ICC?

2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 ODI वर्ल्ड कप.. भारत से छिन सकती है मेजबानी, पाकिस्तान-बांग्लादेश की नौटंकी से टेंशन में ICC?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है. मेगा इवेंट से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भारत में टूर्नामेंट खेलने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया. बांग्लादेश ने बॉयकॉट ही कर दिया जबकि भारत-पाकिस्तान मैच को बचाने के लिए आईसीसी को पाकिस्तान से खूब माथापच्ची करनी पड़ी. अब 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी का खतरा भारत पर मंडरा रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:15 AM IST
2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 ODI वर्ल्ड कप.. भारत से छिन सकती है मेजबानी, पाकिस्तान-बांग्लादेश की नौटंकी से टेंशन में ICC?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है. मेगा इवेंट से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भारत में टूर्नामेंट खेलने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया. बांग्लादेश ने बॉयकॉट ही कर दिया जबकि भारत-पाकिस्तान मैच को बचाने के लिए आईसीसी को पाकिस्तान से खूब माथापच्ची करनी पड़ी. अब 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी का खतरा भारत पर मंडरा रहा है. भारत की मेजबानी के सामने ये दो पड़ोसी मुल्क रोड़ा बन चुके हैं. ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी वेन्यू में बदलाव कर सकता है. ऑस्ट्रेलिया इसके लिए ताक में तैयार बैठा है. 

मेजबानी के लिए ताक लगाए बैठा ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार 'द ऐज' की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में राजनीतिक तनाव के चलते 2029 और 2031 में भारत में होने वाले क्रिकेट के ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ऑप्शन में से एक माना जा सकता है. पाकिस्तान ने कोलंबो में भारत के खिलाफ अपने T20 वर्ल्ड कप पूल गेम का बॉयकॉट करने की धमकी दी थी, जो आईसीसी के लिए सबसे फायदेमंद मैचों में से एक है. हालांकि, क्रिकेट बोर्ड, सरकारों और आईसीसी के बीच गहरी बातचीत से पाकिस्तान को राजी कर लिया गया.

भारत की धमाकेदार जीत

15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भारत की 61 रन से शानदार जीत हुई. भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ड्रामे का मसला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शांत हो गया लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को इसका नुकसान हो सकता है. ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इन मुद्दों पर क्रिकेट मालिकों के बीच बड़ी आकस्मिक चर्चा हुई है, जिसके तहत दुनिया के इवेंट्स में इसी तरह की रुकावटों से बचने के लिए बैक-अप वेन्यू ढूंढे जा सकते हैं.

खतरे में भारत की मेजबानी

खेल की फाइनेंशियल ताकत होने के नाते भारत को हाल के दिनों में इनमें से अधिकतर टूर्नामेंट्स की मेजबानी मिली है. लेकिन क्षेत्रीय पड़ोसियों के बीच मुश्किल रिश्तों के कारण इस पर फिर से सोचना पड़ सकता है. अभी के हिसाब से, इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा और पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, जबकि बांग्लादेश इंडिया में नहीं खेलेगा और बांग्लादेश के टूर पर इंडिया का क्या कहना है, यह साफ नहीं है. ऐसे में आगामी इवेंट्स के लिए आईसीसी इस माथापच्ची से दूर हटना चाहेगा.

ऑस्ट्रेलिया के पास एक टी20 वर्ल्ड कप

अभी न्यूजीलैंड के साथ 2028 T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है और टूर्नामेंट के लिए नए चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम जल्द ही बताया जाएगा. रिपोर्ट में बताया गया कि कमेंट के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कॉन्टैक्ट किया गया था. लेकिन इंडिया में अभी दो इवेंट शेड्यूल हैं. अगर इस इलाके में चल रहे टेंशन टूर्नामेंट शेड्यूल करने वालों और ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत अधिक रिस्क बन जाते हैं तो 2029 ICC चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश के साथ 2031 ODI वर्ल्ड कप इन्हें बदला जा सकता है. 

ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किए ये इवेंट्स

2015 और 2022 में, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच समेत कई वर्ल्ड कप सक्सेसफुली होस्ट किए थे, जिनमें बड़ी जगहों पर भारी भीड़ उमड़ी थी. 2015 में, दोनों टीमों के बीच एक ODI के लिए एडिलेड ओवल में 41,587 लोग आए थे. सात साल बाद, MCG T20 में 90,293 लोगों की भीड़ विराट कोहली के भारत को घर लाने से खुश थी. ऑस्ट्रेलियाई टाइम जोन को दक्षिण एशियाई मार्केट के लिए भी एक मजबूत टाइम जोन माना जाता है, खासकर रात के मैचों के लिए.

Kavya Yadav

Kavya Yadav

IND vs Pak

