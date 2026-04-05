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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs RCB: चिन्नास्वामी में महासंग्राम! चेन्नई-बेंगलुरु की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

CSK vs RCB: चिन्नास्वामी में महासंग्राम! चेन्नई-बेंगलुरु की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

CSK vs RCB Head To Head Records: आईपीएल 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. ये हाई वोल्टेज मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि दोनों टीमों का पुराना इतिहास कैसा है और पिछले 5 मैचों में किसका पलड़ा भारी रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:06 PM IST
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चेन्नई-बेंगलुरु की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड? (PHOTO- IPLT20.COM)
चेन्नई-बेंगलुरु की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड? (PHOTO- IPLT20.COM)

CSK vs RCB Head To Head Records: आईपीएल 2026 में रविवार (आज) को वो मुकाबला होना है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का पारा हाई होने वाला है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. इतिहास गवाह है कि जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं, फैंस अपनी उंगली चबाने पर मजबूर हो गए हैं. उम्मीद है कि आईपीएल 2026 में भी चेन्नई बनाम बेंगलुरु के बीच थ्रिलर मुकाबला होगा.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले अहम मैच से पहले आइए जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का पुराना इतिहास कैसा रहा है. पिछले कुछ सालों से जरूर RCB ने CSK के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया है, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड में अभी भी चेन्नई का दबदबा बरकरार है.

CSK vs RCB: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल में अब तक 34 मुकाबले हुए हैं. 21 मैचों में CSK ने बाजी मारी है, जबकि 13 में RCB ने जीत हासिल की है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें अभी तक 13 बार आमने-सामने हुई हैं. यहां मामला बराबरी का रहा है. 6 में सीएसके ने जीत दर्ज की है, वहीं 6 मुकाबले आरसीबी के नाम रहे हैं. एक मैच का नतीजा नहीं निकला था.

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CSK vs RCB: पिछले 5 मैचों में कैसा रहा रिकॉर्ड?

पिछले 5 एनकाउंटर की बात करें तो पलड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का भारी रहा है. आईपीएल 2025 में दो बार दोनों के बीच टक्कर हुई और दोनों राउंड में RCB ने बाजी मारी थी. 2024 में भी दो मुकाबले हुए. एक में CSK ने जीत हासिल की तो एक मुकाबला आरसीबी के नाम रहा. पिछले 5 में से 3 मुकाबले RCB ने जीती है और 2 मैच चेन्नई के नाम रहे हैं.

दोनों टीमों का स्क्वॉड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान

चेन्नई सुपर किंग्स: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्केस

(यह भी पढ़ें: LIVE मैच में संजीव गोयनका ने किया ऐसा टोटका! अगली गेंद पर OUT हो गए ईशान ईशान, गर्लफ्रेंड को नहीं हुआ यकीन)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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