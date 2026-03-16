BCCI ने की गलती, 'सजा' शुभमन गिल ने भुगती, अवॉर्ड शो में हुआ ये कैसा कांड? आगबबूला हुए रोहित शर्मा के फैंस

BCCI Awards 2026: बीसीसीआई नमन अवॉर्ड 2026 में भारतीय क्रिकेट की शानदार उपलब्धि को सेलिब्रेट किया गया. रविवार को आयोजित हुए इस समारोह में टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ को 'लाइफटाइम अचीवमेंट' अवॉर्ड से नवाजा गया. हालांकि, कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान ग्राफिक्स में हुई एक गलती से रोहित शर्मा के प्रशंसक नाराज हो गए. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

पुरस्कार समारोह के दौरान, जब भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल स्क्रीन पर दिखाई दिए, तो ग्राफिक्स में उन्हें "चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता कप्तान" के रूप में दिखाया गया. गौरतलब है कि 2025 में जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तब रोहित शर्मा भारत के कप्तान थे.

BCCI से हुई गलती, भड़के रोहित के फैंस

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BCCI Awards शो में ग्राफिक्स की इस गलती पर रोहित शर्मा के तमाम फैंस नाराज हो गए. जैसे ही स्क्रीन पर शुभमन गिल को चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान दिखाया गया, हिटमैन के फैंस हैरान हो गए. बीसीसीआई की गलती पर फैंस ने शुभमन को आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने लगे.

(@maxeyyy_tweets) March 16, 2026

2027 वर्ल्ड कप जीतना शुभमन का लक्ष्य

शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष और महिला) के रूप में नामित किया गया. गिल ने प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार जीता, जबकि मंधाना ने पांचवीं बार यह पुरस्कार प्राप्त किया. टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि उनका लक्ष्य 2027 वर्ल्ड कप जीतना है. स्टार खिलाड़ी ने कहा कि 2023 में हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने से चूक गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में इसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे.

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अवॉर्ड जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि सबसे पहले, बीसीसीआई को इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। भारतीय क्रिकेट के कई महान खिलाड़ियों को यह पुरस्कार पहले भी मिल चुका है, इसलिए यहां होना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले साल जो उपलब्धि हासिल की, वह वाकई अद्भुत थी.

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