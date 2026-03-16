Advertisement
trendingNow13142416
Hindi Newsक्रिकेटBCCI ने की गलती, सजा शुभमन गिल ने भुगती, अवॉर्ड शो में हुआ ये कैसा कांड? आगबबूला हुए रोहित शर्मा के फैंस

BCCI ने की गलती, 'सजा' शुभमन गिल ने भुगती, अवॉर्ड शो में हुआ ये कैसा कांड? आगबबूला हुए रोहित शर्मा के फैंस

BCCI Awards 2026: बीसीसीआई नमन अवॉर्ड 2026 में भारतीय क्रिकेट की शानदार उपलब्धि को सेलिब्रेट किया गया. कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान ग्राफिक्स में हुई एक गलती से रोहित शर्मा के प्रशंसक नाराज हो गए. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCCI ने की गलती, 'सजा' शुभमन गिल ने भुगती (PHOTO- BCCI)
BCCI ने की गलती, 'सजा' शुभमन गिल ने भुगती (PHOTO- BCCI)

BCCI Awards 2026: बीसीसीआई नमन अवॉर्ड 2026 में भारतीय क्रिकेट की शानदार उपलब्धि को सेलिब्रेट किया गया. रविवार को आयोजित हुए इस समारोह में टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ को 'लाइफटाइम अचीवमेंट' अवॉर्ड से नवाजा गया. हालांकि, कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान ग्राफिक्स में हुई एक गलती से रोहित शर्मा के प्रशंसक नाराज हो गए. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

पुरस्कार समारोह के दौरान, जब भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल स्क्रीन पर दिखाई दिए, तो ग्राफिक्स में उन्हें "चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता कप्तान" के रूप में दिखाया गया. गौरतलब है कि 2025 में जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तब रोहित शर्मा भारत के कप्तान थे.

BCCI से हुई गलती, भड़के रोहित के फैंस

Add Zee News as a Preferred Source

BCCI Awards शो में ग्राफिक्स की इस गलती पर रोहित शर्मा के तमाम फैंस नाराज हो गए. जैसे ही स्क्रीन पर शुभमन गिल को चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान दिखाया गया, हिटमैन के फैंस हैरान हो गए. बीसीसीआई की गलती पर फैंस ने शुभमन को आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने लगे.

 (@maxeyyy_tweets) March 16, 2026

2027 वर्ल्ड कप जीतना शुभमन का लक्ष्य

शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष और महिला) के रूप में नामित किया गया. गिल ने प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार जीता, जबकि मंधाना ने पांचवीं बार यह पुरस्कार प्राप्त किया. टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि उनका लक्ष्य 2027 वर्ल्ड कप जीतना है. स्टार खिलाड़ी ने कहा कि 2023 में हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने से चूक गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में इसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे.

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अवॉर्ड जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि सबसे पहले, बीसीसीआई को इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। भारतीय क्रिकेट के कई महान खिलाड़ियों को यह पुरस्कार पहले भी मिल चुका है, इसलिए यहां होना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले साल जो उपलब्धि हासिल की, वह वाकई अद्भुत थी.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया ऐलान, तोड़ देंगे क्रिस गेल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड? ऐसा हुआ तो टीम इंडिया में जगह पक्की!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
Kishtwar Landslide
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Pandit Jawaharlal Nehru
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
Rajya Sabha Elections 2026
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?
kanshi ram ki kahani
किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?
कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल
SCB Medical College Fire
कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल
राज्य में BJP सरकार फिर ऑपरेशन लोटस क्यों? बेंगलुरु में 'छिपे' कांग्रेसी MLA
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्य में BJP सरकार फिर ऑपरेशन लोटस क्यों? बेंगलुरु में 'छिपे' कांग्रेसी MLA
4 चुनावी राज्यों में से 1 में सत्ता, ‘मोदी मैजिक’ की परीक्षा बनेंगे अप्रैल चुनाव!
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026 Kerala Election 2026 Puducherry Election 2026
4 चुनावी राज्यों में से 1 में सत्ता, ‘मोदी मैजिक’ की परीक्षा बनेंगे अप्रैल चुनाव!
शादी टूटने पर युवक ने लिया खौफनाक बदला, महिला को जबरन लगाया 'HIV+ खून' का इंजेक्शन
HIV Infection Case
शादी टूटने पर युवक ने लिया खौफनाक बदला, महिला को जबरन लगाया 'HIV+ खून' का इंजेक्शन
2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट
Assembly Elections 2026
2026 चुनाव में 'गेम चेंजर' बनेंगे 5.75 लाख Gen Z, पहली बार डालेंगे वोट
गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा
weather update
गर्मी से राहत लेकिन फसलों का क्या होगा? पक चुकी गेहूं-सरसों पर बारिश से बढ़ा खतरा