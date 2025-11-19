रणजी ट्रॉफी में 'गली क्रिकेट' वाली गलती... 20 साल बाद इस अनोखे अंदाज में आउट हुआ बल्लेबाज, दुनिया हैरान

Hit The Ball Twice Out: क्रिकेट के मैदान पर आपने कई अनोखे नियम से बल्लेबाजों को आउट होते देखा होगा, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एक मैच में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर 'गली क्रिकेट' की यादें ताजा हो जाएगी. याद है ना जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे तो चेतावनी मिलती थी कि अगर गेंद को बल्ले से दो बार मारा तो OUT करार दिया जाएगा. जी हां, रणजी ट्रॉफी में भी एक बल्लेबाज को इसी अनोखे अंदाज में आउट दिया गया. क्रिकेट के मैदान पर 20 साल बाद ये दुर्लभ विकेट गिरा.

20 साल बाद गिरा अनोखा विकेट

मणिपुर के बल्लेबाज लामबम सिंह को रणजी ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ मैच के दौरान गेंद को दो बार हिट करने के कारण आउट दे दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में बल्लेबाज ने क्रिकेट के नियम की उल्लंघन की या अंपायर से भारी गलती हो गई? खैर जो भी, लामबम सिंह अब रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पाँचवें और 2005-06 में जम्मू-कश्मीर के कप्तान ध्रुव महाजन के बाद गेंद को दो बार हिट करने के कारण आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

लामबम सिंह कैसे हुए आउट?

ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लामबाम ने मेघालय के आर्यन बोरा की एक गेंद को रोका. बल्ले से टकराने के बाद बॉल स्टंप की तरफ जा रही थी. बल्लेबाज ने फुर्ती दिखाई और गेंद को बल्ले से रोक लिया. उन्हें क्या पता था कि यही फुर्ती उनके आउट होने का कारण बनने वाली है. विपक्षी टीम ने अपील की और अंपायर नेउंगली खड़ी कर दी.

क्या कहते हैं नियम?

बता दें कि लामबाम सिंह से पहले आंध्र के के. बवन्ना (1963-64), जम्मू-कश्मीर के शाहिद परवेज (1986-87), तमिलनाडु के आनंद जॉर्ज (1998-99) और जम्मू-कश्मीर के ध्रुव महाजन (2005-06) को भी इसी तरह आउट किया गया था।

नियमों के अनुसार, एमसीसी की धारा 34.1.1 में कहा गया है, "स्ट्राइकर को 'गेंद को दो बार मारने' के लिए आउट माना जाएगा, यदि गेंद खेल में रहते हुए उसके शरीर या बल्ले के किसी भाग से टकराती है, और स्ट्राइकर जानबूझकर बल्ले से या शरीर के किसी भाग से (बल्ला न पकड़ने वाले हाथ के अलावा) दूसरी बार गेंद को मारता है, इससे पहले कि कोई क्षेत्ररक्षक गेंद को छूए - सिवाय तब जब दूसरी बार केवल अपने विकेट की रक्षा के लिए मारा गया हो।''

अंपायर से हुई बड़ी गलती?

मणिपुर के बल्लेबाज लामबम सिंह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए. उन्होंने अपनी विकेट बचाने के लिए दूसरी बार गेंद को बल्ले से रोकने की कोशिश की थी. पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बल्लेबाज का बचाव करते हुए इसे अंपायर का गलत फैसला बताया. साथ ही कहा कि ये 'गली क्रिकेट' की नियम जैसा है.

