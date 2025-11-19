Advertisement
trendingNow13009973
Hindi Newsक्रिकेट

रणजी ट्रॉफी में 'गली क्रिकेट' वाली गलती... 20 साल बाद इस अनोखे अंदाज में आउट हुआ बल्लेबाज, दुनिया हैरान

Hit The Ball Twice Out: रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अजीब नजारा देखने को मिला जब  मेघालय के बल्लेबाज को गेंद को दो बार हिट करने के कारण आउट दे दिया गया। क्रिकेट के मैदान पर 20 साल बाद ये दुर्लभ विकेट गिरा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

Hit The Ball Twice Out: क्रिकेट के मैदान पर आपने कई अनोखे नियम से बल्लेबाजों को आउट होते देखा होगा, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एक मैच में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर 'गली क्रिकेट' की यादें ताजा हो जाएगी. याद है ना जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे तो चेतावनी मिलती थी कि अगर गेंद को बल्ले से दो बार मारा तो OUT करार दिया जाएगा. जी हां, रणजी ट्रॉफी में भी एक बल्लेबाज को इसी अनोखे अंदाज में आउट दिया गया. क्रिकेट के मैदान पर 20 साल बाद ये दुर्लभ विकेट गिरा.

20 साल बाद गिरा अनोखा विकेट

मणिपुर के बल्लेबाज लामबम सिंह को रणजी ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ मैच के दौरान गेंद को दो बार हिट करने के कारण आउट दे दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में बल्लेबाज ने क्रिकेट के नियम की उल्लंघन की या अंपायर से भारी गलती हो गई? खैर जो भी, लामबम सिंह अब रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पाँचवें और 2005-06 में जम्मू-कश्मीर के कप्तान ध्रुव महाजन के बाद गेंद को दो बार हिट करने के कारण आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

लामबम सिंह कैसे हुए आउट?

ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लामबाम ने मेघालय के आर्यन बोरा की एक गेंद को रोका. बल्ले से टकराने के बाद बॉल स्टंप की तरफ जा रही थी. बल्लेबाज ने फुर्ती दिखाई और गेंद को बल्ले से रोक लिया. उन्हें क्या पता था कि यही फुर्ती उनके आउट होने का कारण बनने वाली है. विपक्षी टीम ने अपील की और अंपायर नेउंगली खड़ी कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं नियम?

बता दें कि लामबाम सिंह से पहले आंध्र के के. बवन्ना (1963-64), जम्मू-कश्मीर के शाहिद परवेज (1986-87), तमिलनाडु के आनंद जॉर्ज (1998-99) और जम्मू-कश्मीर के ध्रुव महाजन (2005-06) को भी इसी तरह आउट किया गया था।

नियमों के अनुसार, एमसीसी की धारा 34.1.1 में कहा गया है, "स्ट्राइकर को 'गेंद को दो बार मारने' के लिए आउट माना जाएगा, यदि गेंद खेल में रहते हुए उसके शरीर या बल्ले के किसी भाग से टकराती है, और स्ट्राइकर जानबूझकर बल्ले से या शरीर के किसी भाग से (बल्ला न पकड़ने वाले हाथ के अलावा) दूसरी बार गेंद को मारता है, इससे पहले कि कोई क्षेत्ररक्षक गेंद को छूए - सिवाय तब जब दूसरी बार केवल अपने विकेट की रक्षा के लिए मारा गया हो।''

अंपायर से हुई बड़ी गलती?

मणिपुर के बल्लेबाज लामबम सिंह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए. उन्होंने अपनी विकेट बचाने के लिए दूसरी बार गेंद को बल्ले से रोकने की कोशिश की थी. पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बल्लेबाज का बचाव करते हुए इसे अंपायर का गलत फैसला बताया. साथ ही कहा कि ये 'गली क्रिकेट' की नियम जैसा है.

ये भी पढ़ें: EXPLAINER: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और बदल गई टीम इंडिया की तकदीर... जीत को तरसा भारत, अपना किला भी ढहा

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Ranji trophy

Trending news

अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद