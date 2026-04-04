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Hindi Newsक्रिकेटचेपॉक में भी CSK की होगी बत्ती गुल? सबसे बड़े बल्लेबाज के लिए काल है ये मैदान, केवल 100 का है स्ट्राइक रेट

चेपॉक में भी CSK की होगी बत्ती गुल? सबसे बड़े बल्लेबाज के लिए काल है ये मैदान, केवल 100 का है स्ट्राइक रेट

CSK vs PBKS: आईपीएल 2025 की तरह 19वां सीजन भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए बुरा सपना साबित होता नजर आ रहा है. अपने पहले मैच में सीएसके की टीम फुस्स हो गई, वहीं दूसरे मुकाबले में 200+ स्कोर बनाया तो भी हार गई. सीएसके की एक बड़ी गलती सभी के सामने उजागर हो रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:38 AM IST
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Sanju Samson (BCCI)
Sanju Samson (BCCI)

CSK vs PBKS: आईपीएल 2026 में टूर्नामेंट की 5 बार की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स का हाल बेहाल नजर आ रहा है. पहले मैच में एकतरफा हार के बाद दूसरा मुकाबला भी गंवा बैठी. पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में चेन्नई की टीम 210 रन का टारगेट डिफेंड करने में कामयाब नहीं हुई. लगातार दो हार के बाद चेन्नई के ऐतिहासिक ट्रेड पर सवाल उठने लगे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सीएसके ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी क्योंकि संजू सैमसन का रिकॉर्ड सीएसके के होमग्राउंड पर चिंता का विषय है. 

संजू सैमसन लगातार हो रहे फ्लॉप

आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा ट्रेड संजू सैमसन का ही था, ऐतिहासिक ट्रेड के बाद संजू सैमसन लगातार निराश कर रहे हैं. पहले मैच में दहाई का आंकड़ा नहीं पार हुआ, दूसरे मुकाबले में भी 7 रन बनाकर आउट हो गए. सैमसन के बदले सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स को अपने दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को दे दिया. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो रहे सैमसन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. 

होम ग्राउंड बना टेंशन

सैमसन के लिए सीएसके का होम ग्राउंड चेपॉक चिंता का विषय है. पिछले सीजन भी सीएसके का चेपॉक में रिकॉर्ड खराब नजर आया था. बात करें संजू सैमसन की तो चेपॉक में उनका बल्ला शांत नजर आता है. होम ग्राउंड पर चेन्नई की टीम को 7 मुकाबले खेलने हैं, लेकिन संजू सैमसन इस मैदान पर 6 पारियों में 66 रन ही बना पाए हैं. इस दौरान उनका 11 का औसत और 100 का स्ट्राइक रेट रहा है. 

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म्हात्रे-दुबे ने बचाई लाज

सीएसके की शुरुआत पंजाब के खिलाफ कुछ खास नहीं दिख रही थी. सैमसन के विकेट के बाद गायकवाड़ भी महज 127 के स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद मोर्चा आयुष म्हात्रे ने बनाया. उन्होंने 43 गेंद में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रन की पारी खेली. वहीं, दुबे ने 27 गेंद में 45 रन बनाए. सरफराज ने अंत में 32 रन ठोक टीम के स्कोर को 209 तक पहुंचा दिया. लेकिन ये टारगेट भी पंजाब किंग्स के सामने बौना नजर आया. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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