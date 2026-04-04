चेपॉक में भी CSK की होगी बत्ती गुल? सबसे बड़े बल्लेबाज के लिए काल है ये मैदान, केवल 100 का है स्ट्राइक रेट

CSK vs PBKS: आईपीएल 2025 की तरह 19वां सीजन भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए बुरा सपना साबित होता नजर आ रहा है. अपने पहले मैच में सीएसके की टीम फुस्स हो गई, वहीं दूसरे मुकाबले में 200+ स्कोर बनाया तो भी हार गई. सीएसके की एक बड़ी गलती सभी के सामने उजागर हो रही है.
Trending Photos
CSK vs PBKS: आईपीएल 2026 में टूर्नामेंट की 5 बार की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स का हाल बेहाल नजर आ रहा है. पहले मैच में एकतरफा हार के बाद दूसरा मुकाबला भी गंवा बैठी. पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में चेन्नई की टीम 210 रन का टारगेट डिफेंड करने में कामयाब नहीं हुई. लगातार दो हार के बाद चेन्नई के ऐतिहासिक ट्रेड पर सवाल उठने लगे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सीएसके ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी क्योंकि संजू सैमसन का रिकॉर्ड सीएसके के होमग्राउंड पर चिंता का विषय है.
आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा ट्रेड संजू सैमसन का ही था, ऐतिहासिक ट्रेड के बाद संजू सैमसन लगातार निराश कर रहे हैं. पहले मैच में दहाई का आंकड़ा नहीं पार हुआ, दूसरे मुकाबले में भी 7 रन बनाकर आउट हो गए. सैमसन के बदले सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स को अपने दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को दे दिया. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो रहे सैमसन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं.
सैमसन के लिए सीएसके का होम ग्राउंड चेपॉक चिंता का विषय है. पिछले सीजन भी सीएसके का चेपॉक में रिकॉर्ड खराब नजर आया था. बात करें संजू सैमसन की तो चेपॉक में उनका बल्ला शांत नजर आता है. होम ग्राउंड पर चेन्नई की टीम को 7 मुकाबले खेलने हैं, लेकिन संजू सैमसन इस मैदान पर 6 पारियों में 66 रन ही बना पाए हैं. इस दौरान उनका 11 का औसत और 100 का स्ट्राइक रेट रहा है.
ये भी पढे़ं.. श्रेयस-प्रियांश का तूफान... CSK की लगातार दूसरी हार, पॉइंट्स टेबल के शिखर पर PBKS
सीएसके की शुरुआत पंजाब के खिलाफ कुछ खास नहीं दिख रही थी. सैमसन के विकेट के बाद गायकवाड़ भी महज 127 के स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद मोर्चा आयुष म्हात्रे ने बनाया. उन्होंने 43 गेंद में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रन की पारी खेली. वहीं, दुबे ने 27 गेंद में 45 रन बनाए. सरफराज ने अंत में 32 रन ठोक टीम के स्कोर को 209 तक पहुंचा दिया. लेकिन ये टारगेट भी पंजाब किंग्स के सामने बौना नजर आया.