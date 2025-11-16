IPL 2026: 16 दिसंबर को होगा आईपीएल का MINI Auction, 237.55 करोड़ के पर्स के साथ सभी 10 टीमें धमाके को तैयार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की पुष्टि हो गई है. IPL 2026 टूर्नामेंट के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा. मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की घोषणा 15 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट के ऐलान वाले दिन की गई. सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने मिनी ऑक्शन से पहले अपने रिटेंशन की लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि वे अगले सीजन के लिए अपनी टीम में फिर से कुछ बदलाव करना चाहती हैं.

16 दिसंबर को होगा आईपीएल का MINI Auction

आईपीएल ने शनिवार को एक बयान में कहा, 'आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा.' मिनी ऑक्शन में सभी 10 टीमों के पास कुल मिलाकर 237.55 करोड़ का पर्स उपलब्ध है, जिसके आधार पर 77 खिलाड़ियों को खरीदा जा सकेगा. हर टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों का स्क्वॉड रख सकती है. मिनी ऑक्शन के रोमांचक होने की उम्मीद है. मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा सक्रिय केकेआर और सीएसके नजर आएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

केकेआर का पर्स सबसे मोटा

रिटेंशन के बाद केकेआर के पास सबसे ज्यादा पैसा बचा है. आंद्रे रसेल (12 करोड़) और वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़ रुपए) जैसे महंगे खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद केकेआर के पर्स में 64.30 करोड़ हैं. केकेआर के पास 13 जगह खाली हैं, जिनमें छह विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.40 करोड़ रुपये हैं. सीएसके नीलामी में दूसरी धनी टीम के रूप में उतरेगी.

मुंबई इंडियंस ऑक्शन में सबसे कम पैसों के साथ उतरेगी

सनराइजर्स हैदराबाद पर्स में बचे पैसों के आधार पर तीसरी धनी टीम है. SRH के पर्स में 25.50 करोड़ हैं. लखनऊ सुपर जाइंट्स के पास 22.95 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास 21.80 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 16.40 करोड़, राजस्थान रॉयल्स के पास 16.05 करोड़, गुजरात टाइटंस के पास 12.90 करोड़, पंजाब किंग्स के पास 11.50 करोड़, और मुंबई इंडियंस के पास 2.75 करोड़ है. मुंबई इंडियंस ऑक्शन में सबसे कम पैसों के साथ उतरेगी. मुंबई इंडियंस ने अपने सभी बड़े खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है.