Advertisement
trendingNow13005624
Hindi Newsक्रिकेट

IPL 2026: 16 दिसंबर को होगा आईपीएल का MINI Auction, 237.55 करोड़ के पर्स के साथ सभी 10 टीमें धमाके को तैयार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की पुष्टि हो गई है. IPL 2026 टूर्नामेंट के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा. मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की घोषणा 15 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट के ऐलान वाले दिन की गई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 16, 2025, 06:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: 16 दिसंबर को होगा आईपीएल का MINI Auction, 237.55 करोड़ के पर्स के साथ सभी 10 टीमें धमाके को तैयार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की पुष्टि हो गई है. IPL 2026 टूर्नामेंट के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा. मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की घोषणा 15 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट के ऐलान वाले दिन की गई. सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने मिनी ऑक्शन से पहले अपने रिटेंशन की लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि वे अगले सीजन के लिए अपनी टीम में फिर से कुछ बदलाव करना चाहती हैं.

16 दिसंबर को होगा आईपीएल का MINI Auction

आईपीएल ने शनिवार को एक बयान में कहा, 'आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा.' मिनी ऑक्शन में सभी 10 टीमों के पास कुल मिलाकर 237.55 करोड़ का पर्स उपलब्ध है, जिसके आधार पर 77 खिलाड़ियों को खरीदा जा सकेगा. हर टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों का स्क्वॉड रख सकती है. मिनी ऑक्शन के रोमांचक होने की उम्मीद है. मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा सक्रिय केकेआर और सीएसके नजर आएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

केकेआर का पर्स सबसे मोटा

रिटेंशन के बाद केकेआर के पास सबसे ज्यादा पैसा बचा है. आंद्रे रसेल (12 करोड़) और वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़ रुपए) जैसे महंगे खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद केकेआर के पर्स में 64.30 करोड़ हैं. केकेआर के पास 13 जगह खाली हैं, जिनमें छह विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.40 करोड़ रुपये हैं. सीएसके नीलामी में दूसरी धनी टीम के रूप में उतरेगी.

मुंबई इंडियंस ऑक्शन में सबसे कम पैसों के साथ उतरेगी

सनराइजर्स हैदराबाद पर्स में बचे पैसों के आधार पर तीसरी धनी टीम है. SRH के पर्स में 25.50 करोड़ हैं. लखनऊ सुपर जाइंट्स के पास 22.95 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास 21.80 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 16.40 करोड़, राजस्थान रॉयल्स के पास 16.05 करोड़, गुजरात टाइटंस के पास 12.90 करोड़, पंजाब किंग्स के पास 11.50 करोड़, और मुंबई इंडियंस के पास 2.75 करोड़ है. मुंबई इंडियंस ऑक्शन में सबसे कम पैसों के साथ उतरेगी. मुंबई इंडियंस ने अपने सभी बड़े खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
DNA
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
DNA
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
DNA
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
japan
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान
delhi bomb blast news
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान
16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
weather update
16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
Sir
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
Punjab news in hindi
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान