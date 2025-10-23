IPL ऑक्शन से पहले बड़ा धमाका, 'तुरुप के इक्के' पर मुंबई इंडियंस की नजर, CSK में ये स्टार होगा अश्विन का रिप्लेसमेंट!

IPL 2026 Mumbai Indians Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 को लेकर सभी टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है. मिनी ऑक्शन का आयोजन दिसंबर को दूसरे हफ्ते में हो सकता है. उससे पहले सभी टीमों को 15 नवंबर तक रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होगी. टीमों के बीच प्लेयर्स ट्रेडिंग को लेकर बातचीत हो रही है. इसी क्रम में दो बड़े खिलाड़ियों को लेकर खबरें सामने आई हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन और गुजरात टाइटंस के वॉशिंगटन सुंदर अगले साल टू्र्नामेंट में किसी नई टीम से खेल सकते हैं.

मुंबई में लौटेंगे किशन?

ईशान किशन अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापस लौट सकते हैं. उनके ऊपर फ्रेंचाइजी की नजर है और उसने इसके लिए सनराइजर्स हैदराबाद से संपर्क भी किया है. मुंबई इंडियंस भविष्य की तैयारी कर रही है. एक ऐसा भविष्य जिसमें रोहित शर्मा शायद शामिल न हों. पूर्व मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम के कप्तान अब 38 साल के हो चुके हैं. वह टी20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में उनके आईपीएल करियर के बाकी बचे समय को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं.

क्या है मुंबई का प्लान?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से पता चला है कि रोहित शर्मा का आईपीएल भविष्य अनिश्चित है. ऐसे में मुंबई इंडियंस अपने नेतृत्व और बल्लेबाजी क्रम के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है. ईशान किशन को आने वाले सीजजन में इस कमी को पूरा करने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है. रोहित अगर एक या दो सीजन बाद संन्यास लेते हैं तो उनकी जगह को ईशान किशन का अनुभव भर सकता है. मुंबई इंडियंस कथित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को फिर से साइन करने पर विचार कर रही है. इसी फ्रैंचाइज़ी ने पिछले साल की नीलामी में उन्हें 11.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. आईपीएल 2024 के बाद उन्हें मुंबई से रिलीज कर दिया गया था. दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर रयान रिकेल्टन ने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन किशन के होने से टीम अन्य विदेशी खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में रख सकती है.

इन टीमों ने भी दिखाई दिलचस्पी?

किशन के लिए मुंबई इंडियंस के अलावा कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) भी कोशिशें कर रही हैं. दोनों ने कथित तौर पर इस 27 वर्षीय खिलाड़ी को खरीदने में रुचि दिखाई है. मुंबई इंडियंस ने किशन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है. सनराइजर्स कथित तौर पर इस विकेटकीपर-बल्लेबाज से अलग होने को लेकर हिचकिचा रहा है. हालांकि अंतिम फैसला इस खिलाड़ी की अपनी पूर्व फ्रैंचाइजी में वापसी पर विचार करने की इच्छा पर निर्भर हो सकता है.

चेन्नई सुपरकिंग्स में आएंगे वॉशिंगटन सुंदर?

दूसरी ओर, वॉशिंगटन सुंदर के चेन्नई सुपरकिंग्स में जाने की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्टों के अनुसार, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 से पहले उन्हें सीएसके में ट्रेड करने पर सहमति जताई है. 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स के साथ आईपीएल में डेब्यू करने वाले इस ऑलराउंडर ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए केवल 6 मैच खेले. उन्होंने 133 रन बनाए और 2 विकेट लिए. उन्हें चेन्नई की टीम रविचंद्रन अश्विन के परफेक्ट रिप्लेसमेंट के रूप में देख रही है. गुजरात ने कथित तौर पर आईपीएल 2026 से पहले सुंदर को 3.2 करोड़ रुपये (आईपीएल 2026 की मेगा नीलामी में चुकाई गई कीमत) में सीएसके को बेचने पर सहमति जताई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुजरात द्वारा इस ऑलराउंडर का प्रभावी ढंग से उपयोग न कर पाना इस ट्रेड का कारण है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीएसके ने ट्रेड में कोई शर्त नहीं रखी है.

चेन्नई ने पहले ही बना लिया था प्लान

रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएसके प्रबंधन ने रविचंद्रन अश्विन के संन्यास की घोषणा से पहले ही उनकी जगह उन्हें टीम में शामिल करने की योजना बनाई थी और तब से गुजरात के साथ बातचीत चल रही थी. 9.75 करोड़ रुपये में खरीदे गए अश्विन सीएसके में वापसी पर प्रभावित करने में नाकाम रहे और बल्ले और गेंद दोनों से ही उनका प्रदर्शन खराब रहा. वह 9 मैचों में केवल 33 रन ही बना पाए और 7 विकेट ले पाए. उन्हें टीम रिलीज करने वाली थी, लेकिन अश्विन ने दुनिया भर की अन्य टी20 लीगों में खेलने के लिए अपने आईपीएल करियर को अलविदा कहने का फैसला किया.