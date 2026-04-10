RCB के लिए बड़ी खुशखबरी, खत्म हो गया फैंस का इंतजार, दिग्गज तेज गेंदबाज की हुई प्लेइंग 11 में वापसी

हेजलवुड की टीम में वापसी आरसीबी के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है, खासकर पिछले सीजन में उनके अहम योगदान को देखते हुए जब टीम ने पहली बार खिताब जीता था. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज उस सीजन में टीम के सबसे असरदार खिलाड़ियों में रहे थे. उन्होंने सिर्फ 12 मैचों में 8.77 के शानदार औसत से 22 विकेट लेकर आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया था. नई गेंद से शुरुआती झटके देना और रन गति पर लगाम लगाना उनकी खासियत रही, जिसने टीम की जीत में बड़ा रोल निभाया. चोट के चलते यह अनुभवी तेज गेंदबाज पिछले कुछ महीनों से मैदान से दूर हैं. उनका आखिरी मुकाबला नवंबर 2025 में न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेला गया था. उसके बाद से वह एशेज सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी नजर नहीं आए, जिससे अब उनकी वापसी को लेकर फैंस के बीच उत्साह बना हुआ है.

जैकब डफी को मिली थी जगह

हेजलवुड की गैरमौजूदगी में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने सीजन के शुरुआती दो मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने कुल पांच विकेट हासिल किए और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाई. डफी ने खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट किया, इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट लेकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.

टीम को मिलेगी मजबूती

डफी के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद आरसीबी ने हेज़लवुड को प्लेइंग इलेवन में वापस शामिल किया है, जो उनके अनुभव और मजबूत रिकॉर्ड को दिखाता है. लगातार बारिश की वजह से पिच में नमी रहने की उम्मीद है, जिससे नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. ऐसे हालात में हेज़लवुड की वापसी और भी अहम हो जाती है, क्योंकि मैच शुरू होने पर आरसीबी इस मदद का पूरा फायदा उठाना चाहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

हेजलवुड का आईपीएल करियर

जोस हेजलवुड ने अपने आईपीएल करियर की शरुआत साल 2020 में की थी. उन्होंने अभी तक के अपने आईपीएल करियर में 40 मैचों में 8.29 की इकोनॉमी से 57 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान हेजलवुड ने 2 बार 4 विकेट का हॉल पूरा किया है. वहीं, उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/25 का रहा है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: अपने देश से की थी बगावत, अब मांगता फिर रहा है माफी, RCB के नुवान थुशारा ने लिया यू-टर्न