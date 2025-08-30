एशिया कप 2025 से पहले इस स्टार क्रिकेटर के घर पसर गया मातम, अचानक बड़े भाई की हुई मौत

एशिया कप 2025 से पहले एक स्टार क्रिकेटर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस क्रिकेटर के बड़े भाई की अचानक मौत हो गई है. दरअसल, अफगानिस्तान के टी20 कप्तान और स्टार लेग स्पिनर राशिद खान के घर पर मातम पसर गया है. राशिद खान के बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम शिनवारी का निधन हो गया है. 26 साल के स्टार क्रिकेटर राशिद खान इस समय शारजाह में चल रही टी20 ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं. इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और UAE की टीमें भी शामिल हैं.
इस स्टार क्रिकेटर के घर पसर गया मातम
अफगानिस्तान के टी20 कप्तान राशिद खान को इस मुश्किल समय में क्रिकेट जगत से भरपूर समर्थन मिल रहा है. अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 'राशिद खान के बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम शिनवारी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. एक बड़ा भाई परिवार के लिए पिता समान होता है. इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन. राशिद खान और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है.'
अचानक बड़े भाई की हुई मौत
अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर असगर अफगान ने कहा, 'राशिद खान... मुझे बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम शिनवारी के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ. अल्लाह उन्हें जन्नत अल-फिरदौस में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे और उनके सम्मानित परिवार को धैर्य प्रदान करे. आमीन.' इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी शुक्रवार को शुरू हुई ट्राई सीरीज के पहले टी20 मैच के बाद राशिद खान के बड़े भाई को श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया था.
9 सितंबर से एशिया कप 2025 की शुरुआत
एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. एशिया कप 2025 में भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को जीतने का प्रबल दावेदार है. भारत 8 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है और अब उसकी नजरें 9वीं बार चैंपियन बनने पर है.