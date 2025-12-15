Advertisement
trendingNow13041739
Hindi Newsक्रिकेटना चाहते हुए भी हर मैच में प्लेइंग-11 क्यों बदलती है साउथ अफ्रीका टीम? 90% फैंस नहीं जानते होंगे बड़ी वजह

ना चाहते हुए भी हर मैच में प्लेइंग-11 क्यों बदलती है साउथ अफ्रीका टीम? 90% फैंस नहीं जानते होंगे बड़ी वजह

South Africa Cricket Team: भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20I में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन देख फैंस को झटका लगा. बिना किसी वजह के 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया, जिसमें डेविड मिलर का नाम भी शामिल था. फैंस को समझ नहीं आया कि पिछले मैच में मिली जीत के बावजूद प्रोटियाज को प्लेइंग इलेवन में इतने बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ना चाहते हुए भी हर मैच में प्लेइंग-11 क्यों बदलती है साउथ अफ्रीका टीम?
ना चाहते हुए भी हर मैच में प्लेइंग-11 क्यों बदलती है साउथ अफ्रीका टीम?

South Africa Cricket Team: साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम इस समय भारत दौरे पर है. तीन मैचों की टेस्ट शृंखला में टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम ने 2-0 से सीरीज जीतकर इतिहास रचा था. उसके बाद तीन मैचों की एकदिवसीय शृंखला खेली गई, जहां भारत ने 2-1 से बाजी मारी. अब दोनों देशों के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज खेली जा रही है. रविवार को धर्मशाला में हुए तीसरे मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है. 

भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20I में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन देख फैंस को झटका लगा. बिना किसी वजह के 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया, जिसमें डेविड मिलर का नाम भी शामिल था. फैंस को समझ नहीं आया कि पिछले मैच में मिली जीत के बावजूद प्रोटियाज को प्लेइंग इलेवन में इतने बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी. 

प्लेइंग 11 बदलने को क्यों मजबूर साउथ अफ्रीका?

Add Zee News as a Preferred Source

धर्मशाला में खेले गए मैच के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में कमेंट्री कर रहे रॉबिन उथप्पा ने इस सस्पेंस पर से पर्दा उठाया. उन्होंने कमेंट्री के दौरान इस अहम मुद्दे पर बात की और बताया कि क्यों ना चाहते हुए भी साउथ अफ्रीकी टीम को हर मैच में प्लेइंग इलेवन में बदलाव करना पड़ता है. 

रॉबिन उथप्पा ने समझाते हुए कहा, ''बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट में ब्लैक कम्युनिटी (अश्वेत समुदाय) के लिए अलग कानून बनाया गया है. जिसके तहत हर मैच में 11 में से 5 अश्वेत समुदाय के खिलाड़ियों को खिलाना अनिवार्य है. साल के अंत में इसका औसत निकाला जाता है, जहां देखा जाता है कि इस साल औसतन  5 अश्वेत खिलाड़ी खेले हैं या नहीं.''

रॉबिन उथप्पा ने कमेंट्री के दौरान आगे कहा कि अगले साल फरवरी-मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है. इस लिहाज से देखें तो साउथ अफ्रीकी टीम काफी मजबूत है और वो ये नहीं चाहते कि उस मेगा इवेंट में वो इस कानून के कारण अपने मजबूत खिलाड़ियों को मैदान पर नहीं उतार सके. यही वजह है कि बाइलेटरल सीरीज में वो प्लेइंग इलेवन में लगातार फेरबदल करते हैं.

क्या कहता है 'ब्लैक कोटा' कानून?

एक सीजन में प्लेइंग इलेवन में औसतन पांच अश्वेत खिलाड़ी (जिनमें कम से कम दो अश्वेत अफ्रीकी शामिल हों) होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मैच में हों. इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि ऐतिहासिक असंतुलनों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की विविध आबादी को प्रतिबिंबित करे, जहां अश्वेत अफ्रीकी देश की लगभग 80% आबादी बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी को आउट कर उछल रहे थे पाकिस्तान के नए हेड कोच सरफराज, टीम इंडिया ने दिखा दी औकात!

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

South Africa cricket

Trending news

जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
Pune
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
Tejaswi Ghosalkar
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
Mohammed Moquim
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान