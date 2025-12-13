'मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए और सभी...' नाराज फैंस ने सुनाया 'कोलकाता बवाल' का पूरा किस्सा

Advertisement
लियोनल मेसी के एक फैन ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में शनिवार को युवा भारती स्टेडियम में हुए बवाल की असल वजह का खुलासा किया है. जो फैंस अपने हीरो लियोनल मेसी का महीनों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है. लियोनल मेसी व्यस्त प्रोग्राम की वजह से शनिवार को युवा भारती स्टेडियम में केवल चंद मिनटों के लिए आए और जल्द ही वहां से निकल गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 13, 2025, 02:28 PM IST
लियोनल मेसी के एक फैन ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में शनिवार को युवा भारती स्टेडियम में हुए बवाल की असल वजह का खुलासा किया है. जो फैंस अपने हीरो लियोनल मेसी का महीनों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है. लियोनल मेसी व्यस्त प्रोग्राम की वजह से शनिवार को युवा भारती स्टेडियम में केवल चंद मिनटों के लिए आए और जल्द ही वहां से निकल गए. इसके बाद स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस लियोनल मेसी की एक झलक ठीक से नहीं मिलने के कारण आक्रामक हो गए. हालात बेकाबू होने लगे और फैंस स्टेडियम में कुर्सियां और बोतलें फेंकने लगे.

नाराज फैंस ने सुनाया 'कोलकाता बवाल' का पूरा किस्सा

कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम में हुए इस बवाल का पूरा किस्सा लियोनल मेसी के एक फैन ने सुनाया है. फैन ने कहा, 'यह बहुत ही बुरा हुआ. लियोनेल मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए. सभी नेता और मंत्री उन्हें घेरकर खड़े हो गए. हम कुछ भी नहीं देख पाए. उन्होंने एक भी किक या पेनल्टी नहीं मारी. वह 10 मिनट के लिए आए और चले गए. इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया. हम कुछ भी नहीं देख पाए.'

'हमारे साथ धोखा हो गया'

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के एक अन्य फैन ने कहा, 'इतनी ज्यादा अफरा-तफरी देखकर, मैनेजमेंट और अथॉरिटीज के इंतजाम की पोल खुल गई. यहां जितने भी लोग दिख रहे हैं, वे सभी फुटबॉल पसंद करते हैं. हम सब मेसी को देखना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया. हमें अपने पैसे वापस चाहिए. मैनेजमेंट बहुत खराब था. यह कोलकाता के लिए एक काला दिन है. कोलकाता फुटबॉल के लिए जाना जाता है और हम फुटबॉल पसंद करते हैं, हम अर्जेंटीना को पसंद करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से एक धोखा है. मंत्री अपने बच्चों के साथ वहां थे, और बाकी लोग कुछ भी नहीं देख पाए. हमें बहुत दुख हुआ है.'

सरकार के लिए बहुत शर्मनाक पल

मेसी के एक फैन ने कहा, 'यह बहुत निराशाजनक है कि इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी, हम उन्हें (मेसी) एक बार भी ठीक से देख नहीं पाए. उन्होंने बस दो से तीन बार हाथ हिलाया और बस इतना ही.' एक नाराज फैन ने बताया कि उन्होंने इवेंट देखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन वे अपने आइकन की एक झलक भी नहीं देख पाए. मेसी इस इवेंट के लिए आए और हमने उन्हें क्या मैसेज दिया. मुझे शाहरुख खान के बारे में नहीं पता कि वह आए थे या नहीं. यह इवेंट मैनेजमेंट और सरकार दोनों के लिए बहुत शर्मनाक है.'

ममता बनर्जी ने माफी मांगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम के दौरान हुए कुप्रबंधन के लिए फैंस से माफी मांगी है. ममता बनर्जी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं. मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी. फैंस अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे. मैं इस खराब घटना के लिए लियोनेल मेसी के साथ-साथ उनके फैंस और सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

kolkata

