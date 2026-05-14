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Hindi Newsक्रिकेट422+ का स्ट्राइक रेट... IPL में अमर 6.5 फुट लंबा इकलौता रिकॉर्डधारी, 9 गेंद में मैदान में मचाया कोहराम

422+ का स्ट्राइक रेट... IPL में 'अमर' 6.5 फुट लंबा इकलौता रिकॉर्डधारी, 9 गेंद में मैदान में मचाया कोहराम

IPL Records: आईपीएल 2026 में एक से बढ़कर एक तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों का तूफानी बैटिंग में नाम चल रहा है. लेकिन इसके बाद भी ये बल्लेबाज एक महारिकॉर्ड को छू नहीं पाए, जिसे 6.5 फुट लंबे बल्लेबाज ने बनाया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 14, 2026, 10:25 AM IST
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IPL Records: आईपीएल 2026 में एक से बढ़कर एक तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों का तूफानी बैटिंग में नाम चल रहा है. लेकिन इसके बाद भी ये बल्लेबाज एक महारिकॉर्ड को छू नहीं पाए, जिसे 6.5 फुट लंबे बल्लेबाज ने बनाया. 9 साल से आईपीएल में ये रिकॉर्ड कायम है और टूटने के नाम नहीं ले रहा है. हरा साल कुछ तूफानी पारियों के चर्चे होते हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड को छूना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन नजर आता है. 

9 गेंद में मचा दिया था कोहराम

हम जिस बल्लेबाज के रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं उसने अपनी पारी में सिर्फ 9 गेंद गेंद खेलीं और अपना नाम आईपीएल की एक रिकॉर्डलिस्ट में अमर कर लिया. इस बल्लेबाज ने पुणे के मैदान में दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपटिल्स) के बल्लेबाज ने तबाही मचा डाली. पुणे सुपरजायंट्स के खिलाफ मुकाबले में इस खिलाड़ी ने पलक झपकते अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया था. 

6.5 फुट का है ये बल्लेबाज

ये वो खिलाड़ी है जो गेंद और बल्ले से धमाल मचाता नजर आता है. बेरहम अंदाज में साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने बैटिंग की और बड़ा रिकॉर्ड बनाया. कम से कम 25 रन या उससे ज्यादा की पारियों को जोड़ें तो आईपीएल इतिहास में ये इकलौता बल्लेबाज है, जिसने सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने का महारिकॉर्ड कायम किया है. लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज का भी नाम है, जिसमें शशांक सिंह शामिल हैं. 

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कौन है ये बल्लेबाज?

हम जिस बल्लेबाज के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस हैं. उन्होंने साल 2017 में 422.22 के स्ट्राइक रेट से 9 गेंद में 38 रन की नाबाद पारी खेली थी. जिसके बाद आईपीएल इतिहास में उनका नाम सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में नंबर-1 पर आ गया. दूसरे नंबर पर शशांक सिंह का नाम है जो 2022 में 416.66 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 25 रन की पारी खेलकर दूसरे नंबर पर काबिज हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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