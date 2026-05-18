0, 0, 0, 0... IPL में ढेर 32 विकेट झटकने वाला रिकॉर्डधारी शेर, बल्लेबाज मांगते रहे रहम की दुहाई, अब बेंच पर खत्म हुआ सीजन

Most Wickets in IPL Season: आईपीएल में कब बाजी पलटती है इसका अंदाजा को नहीं होता. कभी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर होता है तो कभी ऐसे मुंह के बल गिरते हैं कि वापसी भी मुश्किल हो जाती है. गेंदबाजों के लिए ये लीग और भी चैलेंजिंग होती है. हालांकि, एक गेंदबाज ऐसा भी आया, जिसने अपनी गेंदबाजी से पूरे सीजन कोहराम मचाकर महारिकॉर्ड कायम कर दिया. लेकिन अब किस्मत ऐसी क्रूर हुई कि आईपीएल 2026 बेंच पर ही कट रहा है. अब ये रिकॉर्डधारी गेंदबाज एक मौके को तरस रहा है.

पूरे सीजन कांप रहे थे बल्लेबाज

आईपीएल 2021 का वह सीजन इस गेंदबाज के नाम रहा था. मैदान पर आते ही विकेट चटकाना जैसे इस खूंखार पेसर की आदत बन चुकी थी. लेकिन इस सीजन की शुरुआत में 4 मुकाबले खेले, लेकिन खाता भी नहीं खुला. जिसके चलते इस रिकॉर्डधारी पेसर को हैदराबाद के कप्तान ने ड्रॉप करने का फैसला किया. ये गेंदबाज आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इस गेंदबाज के ही नाम है.

ब्रावो भी नहीं कर पाए बराबरी

कैरेबियाई ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो अपनी सटीक लेंथ और खतरनाक यॉर्कर के लिए फेमस थे. उन्होंने 2013 में सीएसके की तरफ से खेलते हुए 32 विकेट लिए थे, लेकिन फिर भी भारतीय गेंदबाज की बराबरी नहीं कर पाए. भारतीय गेंदबाज ने महज 15 मैच में 32 विकेट झटक दिए थे जबकि ब्रावे ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 18 मैच लिए. अब आईपीएल में जिस तरह बल्लेबाजों की बादशाहत देखने को मिलती है, ऐसे में एक सीजन में इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन नजर आता है.

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कौन है ये गेंदबाज?

हम बात कर रहे हैं हर्षल पटेल की, जिनकी इस सीजन कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन 2021 में हर्षल पटेल ने अपनी गेंदबाजी से पूरे सीजन कोहराम मचा डाला था. हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी हुई है, लेकिन हर्षल पटेल को 4 मुकाबले खेलने को मिले हैं. उन्हें चारों मैच में 0 विकेट ही मिले. अब प्लेऑफ भी बेंच पर ही खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं. हर्षल ने अभी तक अपने आईपीएल करियर में 123 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 151 विकेट दर्ज हैं.