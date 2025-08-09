टेस्ट क्रिकेट में बने 5 धांसू रिकॉर्ड...95 साल में पहली बार, न्यूजीलैंड ने रच दिया इतिहास
Zimbabwe vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को जीत लिया है. उसने बुलावायो में खेले गए दूसरे मैच को पारी और 359 रन से अपने नाम किया. यह टेस्ट इतिहास में उसकी सबसे बड़ी जीत है. साथ ही यह जिम्बाब्वे की सबसे बुरी हार है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:48 PM IST
Zimbabwe vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को जीत लिया है. उसने बुलावायो में खेले गए दूसरे मैच को पारी और 359 रन से अपने नाम किया. यह टेस्ट इतिहास में उसकी सबसे बड़ी जीत है. साथ ही यह जिम्बाब्वे की सबसे बुरी हार है. उसने पहली पारी में 125 रन बनाए थे. इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी को 601/3 के स्कोर पर घोषित कर दी और 476 रनों की लीड हासिल कर ली. जिम्बाब्वे की टीम दूसरी पारी में 117 रनों पर ही सिमट गई. इसी ग्राउंड पर पहल टेस्ट में न्यूजीलैंड 9 विकेट से जीता था. दूसरे टेस्ट में जीत के बाद कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड बने. हम उसके बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

1. न्यूजीलैंड की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत

न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है. 1930 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे इस देश ने जिम्बाब्वे को पारी और 359 रनों से हराया. उसने 2012 में बनाए अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया. तब कीवियों ने जिम्बाब्वे को ही नेपियर में पारी और 301 रन से हराया था.

2. टेस्ट क्रिकेट में तीसरी सबसे बड़ी जीत

न्यूजीलैंड की पारी और 359 रनों के अंतर से जीत टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम की तीसरी सबसे बड़ी जीत है. इंग्लैंड ने 1938 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी और 579 रनों से जीत हासिल की थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका को पारी और 360 रनों से हराया था.

3. जकारी फॉल्क्स ने रचा इतिहास

न्यूजीलैंड के जकारी फॉल्क्स के मैच में 75 रन देकर 9 विकेट लिए. यह कीवियों के लिए टेस्ट डेब्यू पर किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इससे पहले केवल विल ओ'रूर्के ने न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू पर नौ विकेट लिए थे. उन्होंने 2024 में हैमिल्टन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 93 रन देकर 9 विकेट लिए थे.

4. जिम्बाब्वे की शर्मनाक उपलब्धि

बुलावायो में जिम्बाब्वे के कुल 242 रन किसी टेस्ट मैच में उनका पांचवां सबसे कम स्कोर है, जहां वे दो बार ऑलआउट हुए हैं. यह घरेलू मैदान पर टीम का दूसरा सबसे कम स्कोर भी है, इससे पहले 2005 में हरारे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम 158 रन बनाए थे.

5. जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर

न्यूजीलैंड का पहली पारी में 3 विकेट पर 601 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर था, जिसने 2016 में बुलावायो में ही 4 विकेट पर 582 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया. न्यूजीलैंड ने अब तक 12 मौकों पर 600 का आंकड़ा पार किया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने पहली बार ऐसा किया है. न्यूजीलैंड ने पिछली बार 600 रन का आंकड़ा पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में पार किया था.  तब उसने 9 विकेट पर 612 रन बनाए थे.

