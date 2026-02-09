Advertisement
ICC ने बांग्लादेश को दी बड़ी राहत, T20 वर्ल्ड कप बहिष्कार के बावजूद नहीं लगेगी पेनल्टी, भारत-पाक मैच भी कन्फर्म

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:09 PM IST
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से बांग्लादेश क्रिकेट टीम की दुर्भाग्यपूर्ण अनुपस्थिति पर विचार करते हुए, क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय ने एक गौरवशाली क्रिकेट इतिहास और वैश्विक खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बांग्लादेश क्रिकेट टीम (बीसीबी) को एक सम्मानित पूर्ण सदस्य के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि की। आईसीसी ने क्रिकेट के सबसे जीवंत बाजारों में से एक, जहां 2 करोड़ से अधिक उत्साही प्रशंसक हैं, में विकास को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों को भी दोहराया ताकि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में राष्ट्रीय टीम की गैर-भागीदारी का देश में क्रिकेट पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव न पड़े. 

ICC ने बांग्लादेश को दी बड़ी राहत

इस बात पर सहमति बनी है कि मौजूदा मामले के संबंध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई वित्तीय, खेल संबंधी या प्रशासनिक दंड नहीं लगाया जाएगा. यह स्वीकार किया जाता है कि बीसीबी को विवाद समाधान समिति (डीआरसी) से संपर्क करने का अधिकार है, यदि वह ऐसा करना चाहे। यह अधिकार आईसीसी के वर्तमान नियमों के तहत मौजूद है और बरकरार है. 

इस समझौते के तहत, यह तय किया गया है कि बांग्लादेश आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2031 से पहले आईसीसी के किसी आयोजन की मेजबानी करेगा, जो आईसीसी की सामान्य मेजबानी प्रक्रियाओं, समय-सीमाओं और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अधीन होगा.

15 फरवरी को भारत-पाक की जंग कन्फर्म

लंबी मीटिंग के बाद ये भी कन्फर्म हो चुका है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार करने के फैसले से यूटर्न मारेगा. इसका मतलब है कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग देखने को मिलेगी.

