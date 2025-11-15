CSK में शामिल हुए संजू सैमसन? रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन पर भी हुआ फैसला, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

IPL 2026 सीजन के लिए आज सभी 10 टीमें अपने रिटेन किए गए क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी करेंगी, उससे पहले ही एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने अपने बड़े खिलाड़ियों की ट्रेड डील को अंतिम रूप दे दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं, जबकि रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे. बीसीसीआई ने भी इस ट्रेड डील को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है.

CSK में शामिल हुए संजू सैमसन?

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने अपने स्टार खिलाड़ियों से जुड़ी एक बड़ी ट्रेड डील को फाइनल कर दिया है. इस ट्रेड डील के अनुसार रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे, जबकि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं. सैम कुरेन भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे. सैम कुरेन की कीमत 2.4 करोड़ रुपये है, जबकि रवींद्र जडेजा की कीमत 18 करोड़ रुपये है. संजू सैमसन की IPL फीस रवींद्र जडेजा के 18 करोड़ रुपये के बराबर है.

चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया चैंपियन

रवींद्र जडेजा साल 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए थे. IPL में रवींद्र जडेजा ने कई मैच जिताकर अपनी काबिलियत भी साबित की है. रवींद्र जडेजा ने IPL 2023 के फाइनल में आखिरी दो गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया था. इन शॉट्स के बाद महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनका जश्न आईपीएल का एक यादगार पल बन गया. 36 साल के रवींद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है. भारत के लिए वनडे मैचों में उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.