विराट कोहली की 'बीमारी' का द्रविड़ ने ढूंढा इलाज! कप्तानी के बोझ तले दब गए थे कोहली, पहली बार सुनाई पूरी दास्तां

Virat Kohli Impostor Syndrome: भारत के सुपरस्टार विराट कोहली ने अपने करियर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि अपने करियर के शिखर पर होने के बावजूद 'इम्पोस्टर सिंड्रोम' (Impostor Syndrome) से जूझ रहे थे. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलने वाले विराट ने बताया कि कप्तानी के भावनात्मक बोझ ने उन्हें पूरी तरह से थका दिया था. इससे उबरने में पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने उनकी बड़ी मदद की.

बेंगलुरु में आयोजित 'आरसीबी इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट' में बोलते हुए कोहली ने कहा कि कप्तानी छोड़ने के बाद के कठिन दौर में द्रविड़ और विक्रम राठौर ने वास्तव में उनका ख्याल रखा. वर्षों तक नेतृत्व का भारी दबाव झेलने के बाद इन दोनों कोचों के सहयोग से ही वे फिर से क्रिकेट खेलने की खुशी को महसूस कर पाए.

क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम?

इम्पोस्टर सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें सफल व्यक्ति भी अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है और उसे डर रहता है कि वह दूसरों के सामने "अयोग्य" साबित हो जाएगा. कोहली ने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 20 साल बिताने के बाद भी यह असुरक्षा उनके मन में कहीं न कहीं बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

नेट प्रैक्टिस के दौरान कोहली क्या सोचते हैं?

कोहली के अनुसार, खिलाड़ी हमेशा सावधानी और असुरक्षा के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा पर चलते हैं. उन्होंने साझा किया कि आज भी जब वे नेट्स में अभ्यास के लिए जाते हैं, तो उनके मन में यह विचार आता है कि युवा खिलाड़ी उन्हें देख रहे हैं और अगर उनका सेशन खराब रहा, तो वे उनके 20 साल के अनुभव पर सवाल उठाएंगे.

राहुल द्रविड़ ने विराट की मदद कैसे की?

कोहली ने बताया कि राहुल द्रविड़ खुद एक महान क्रिकेटर रहे हैं, इसलिए वे इन भावनाओं को बेहतर समझते थे. द्रविड़ और विक्रम राठौर ने कोहली को मानसिक रूप से उस स्थिति में पहुंचाया जहां वे दबाव मुक्त होकर अपने खेल का लुत्फ उठा सकें. साल 2020 से 2022 के बीच कोहली के करियर में एक दुर्लभ गिरावट आई थी, जब वे तीन साल तक टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं बना सके. यह वह दौर था जब उनकी कप्तानी का सफर भी खत्म हो रहा था. पहले उन्होंने टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ी, फिर वनडे कप्तानी गई और अंत में 2022 की शुरुआत में उन्होंने टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया.

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत पर चला BCCI का हंटर, टेस्ट में करारा झटका, वनडे टीम से तो सीधे हुए बाहर

कोच और माहौल ने कोहली को कैसे प्रेरित किया?

द्रविड़ और राठौर द्वारा बनाए गए सकारात्मक माहौल ने कोहली को कड़ी मेहनत करने और प्रदर्शन की भूख फिर से जगाने के लिए प्रेरित किया. कोहली ने कहा कि वे इन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनके देखभाल करने वाले रवैये ने कोहली के मन में उनके लिए खेलने और खुद को झोंक देने का जज्बा पैदा किया. नेतृत्व की जिम्मेदारियों पर बात करते हुए कोहली ने कहा कि कप्तानी के दौरान उन्हें अक्सर अपनी मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करना पड़ता था क्योंकि उनका पूरा ध्यान टीम पर रहता था. उनके अनुसार, नेतृत्व कोचिंग से ज्यादा प्रबंधन के बारे में है, जहां आपको दूसरों से सर्वश्रेष्ठ निकलवाने के लिए खुद को पीछे रखना पड़ता है.

ये भी पढ़ें: 6 फीट 3 इंच की लंबाई, खतरनाक फास्ट बॉलिंग, कौन है भारतीय टीम में पहली बार शामिल होने वाला ये क्रिकेटर?

क्या नौ साल तक किसी ने उनका हाल पूछा था?

कोहली ने एक भावुक बात साझा करते हुए कहा कि कप्तानी के दौरान वे इतने व्यस्त थे कि उन्हें खुद का ख्याल ही नहीं रहा. उन्होंने महसूस किया कि लगभग नौ वर्षों तक किसी ने उनसे यह सवाल नहीं पूछा था कि क्या आप ठीक हैं? हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी नेतृत्व शैली में कोई बदलाव नहीं करते क्योंकि वे हर चुनौती को संभालने के लिए तैयार थे.