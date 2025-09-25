'मैं पहली गेंद पर शॉट लगाता हूं..' खूंखार बल्लेबाज ने बताया कातिलाना बैटिंग का सीक्रेट, बॉलर्स के पास कोई तोड़ नहीं
'मैं पहली गेंद पर शॉट लगाता हूं..' खूंखार बल्लेबाज ने बताया कातिलाना बैटिंग का सीक्रेट, बॉलर्स के पास कोई तोड़ नहीं

Asia Cup 2025: भारत के खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के SUPER-4 दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ पिछले लगातार दो मैचों में 'मैन ऑफ द मैच' रहे हैं. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा 5 टी20 मैचों में 49.60 की औसत और 206.67 की स्ट्राइक रेट से 248 रन बना चुके हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 25, 2025, 09:18 AM IST
'मैं पहली गेंद पर शॉट लगाता हूं..' खूंखार बल्लेबाज ने बताया कातिलाना बैटिंग का सीक्रेट, बॉलर्स के पास कोई तोड़ नहीं

Asia Cup 2025: भारत के खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के SUPER-4 दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ पिछले लगातार दो मैचों में 'मैन ऑफ द मैच' रहे हैं. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा 5 टी20 मैचों में 49.60 की औसत और 206.67 की स्ट्राइक रेट से 248 रन बना चुके हैं. अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा ने इस दौरान 23 चौके और 17 छक्के जमाए हैं. अभिषेक शर्मा ICC की मौजूदा T20I रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा ने अपनी कातिलाना बल्लेबाजी के पीछे एक बड़ा सीक्रेट बताया है.

खूंखार बल्लेबाज ने बताया कातिलाना बैटिंग का सीक्रेट

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया. टीम इंडिया की जीत के हीरो बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे. अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है. प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा, 'मैंने अपनी टीम के लिए काम पूरा किया. मैं लय के साथ चलता हूं. गेंद अगर मेरी रेंज में होती है, तो मैं पहली गेंद पर भी शॉट लगाता हूं और अपनी टीम के लिए पावरप्ले हासिल करने की कोशिश करता हूं.'

बॉलर्स के पास कोई तोड़ नहीं

अभिषेक शर्मा ने कहा, 'कुछ मैचों में, मैं पहली गेंद पर ही शॉट लगाना चाहता था, क्योंकि वे विकेट लेना चाहते थे. यह एक नया विकेट था, इसलिए मैं उसे देखना चाहता था. मैंने और शुभमन ने उसे देखने और फिर खेलने का फैसला किया.' इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे. भारतीय टीम को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी थी. मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अगर अच्छी बल्लेबाजी की होती तो स्कोर 200 के आसपास हो सकता था.

37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली

अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली. इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. हार्दिक पांड्या ने 29 गेंद पर 38 और गिल ने 19 गेंद पर 29 रन बनाए. शिवम दुबे 2, कप्तान सूर्यकुमार यादव 5, तिलक वर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए. अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नाबाद रहे. 169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई और 41 रन से मैच हार गई. बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 69 रन की पारी सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने खेली. 51 गेंद की पारी में इस बल्लेबाज ने 5 छक्के और 3 चौके लगाए. दूसरे टॉप स्कोरर परवेज हुसैन इमोन रहे. उन्होंने 21 रन बनाए. इसके अलावा कोई बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

