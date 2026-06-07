पाकिस्तान क्रिकेट में होगा तख्तापलट... कप्तान-कोच पर चलेगा PCB का 'हंटर', वर्ल्ड चैंपियन को मिलेगी ये गद्दी

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी पूर्व खिलाड़ियों यूनिस खान और मोहम्मद हफीज के साथ बातचीत कर रहा है और उनसे राष्ट्रीय टीम में कुछ अहम पद संभालने के लिए कह रहा है. यूनिस खान ने 2009 में पाकिस्तान को अपनी कप्तानी में खिताबी जीत दिलाई थी. एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यूनिस खान और मोहम्मद हफीज दोनों ने PCB अधिकारियों के साथ बोर्ड में अहम पदों पर शामिल होने के बारे में बातचीत की है. लेकिन अभी तक चीजें फाइनल नहीं हुई हैं."