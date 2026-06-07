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पाकिस्तान क्रिकेट में होगा तख्तापलट... कप्तान-कोच पर चलेगा PCB का 'हंटर', वर्ल्ड चैंपियन को मिलेगी ये गद्दी

Pakistan Cricket: क्रिकेट जगत में इन दिनों तख्तापलट से खलबली मची हुई है. भारतीय क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी के चर्चे थमें नहीं थे कि पाकिस्तान क्रिकेट से भी तख्तापलट की खबर आ चुकी है. टेस्ट में बांग्लादेश से 0-2 की करारी हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान और कोच पर तलवार लटक गई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:42 PM IST
पाकिस्तान क्रिकेट में होगा तख्तापलट... कप्तान-कोच पर चलेगा PCB का 'हंटर', वर्ल्ड चैंपियन को मिलेगी ये गद्दी
Image Credit: Pakistan Cricket

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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