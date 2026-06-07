पाकिस्तान क्रिकेट में होगा तख्तापलट... कप्तान-कोच पर चलेगा PCB का 'हंटर', वर्ल्ड चैंपियन को मिलेगी ये गद्दी

Pakistan Cricket: क्रिकेट जगत में इन दिनों तख्तापलट से खलबली मची हुई है. भारतीय क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी के चर्चे थमें नहीं थे कि पाकिस्तान क्रिकेट से भी तख्तापलट की खबर आ चुकी है. टेस्ट में बांग्लादेश से 0-2 की करारी हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और कोच सरफराज अहमद पर तलवार लटक गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अब एक वर्ल्ड चैंपियन कप्तान को कोच की गद्दी सौंपने पर विचार कर रहा है.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी पूर्व खिलाड़ियों यूनिस खान और मोहम्मद हफीज के साथ बातचीत कर रहा है और उनसे राष्ट्रीय टीम में कुछ अहम पद संभालने के लिए कह रहा है. यूनिस खान ने 2009 में पाकिस्तान को अपनी कप्तानी में खिताबी जीत दिलाई थी. एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यूनिस खान और मोहम्मद हफीज दोनों ने PCB अधिकारियों के साथ बोर्ड में अहम पदों पर शामिल होने के बारे में बातचीत की है. लेकिन अभी तक चीजें फाइनल नहीं हुई हैं."
रिपोर्ट के मुताबिक PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के सलाहकारों ने बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान टेस्ट टीम के सेटअप में बदलाव का सुझाव दिया था. सूत्र ने आगे बताया, "सरफराज को हेड कोच के पद से हटाने और उन्हें राष्ट्रीय अंडर-19 और 'ए' टीमों के प्रबंधन की जिम्मेदारी वापस सौंपने का प्रस्ताव है." हालांकि, सरफराज खान का पत्ता तभी कटेगा जब यूनिस के साथ पूरा समझौता हो जाए. यूनिस ने इससे पहले कोई भी पद स्वीकार करने के लिए कुछ कड़ी शर्तें रखी थीं.
सूत्र ने बताया कि बोर्ड निश्चित रूप से टेस्ट कप्तान के तौर पर मसूद को बदलने पर विचार कर रहा है. हालांकि, उन्होंने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी विदेशी सीरीज में टीम की कप्तानी करने के लिए और समय मांगा है. उन्होंने कहा कि हफीज को मुख्य चयनकर्ता और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विभाग के प्रमुख के तौर पर लाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन उनके और बोर्ड अधिकारियों के बीच अभी केवल शुरुआती बातचीत हुई है.
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रिपोर्ट के मुताबिक, हफीज के मामले में यह देखा गया कि वह मीडिया में टीम और बोर्ड की काफी आलोचना करते रहे हैं, इसलिए उन्हें शामिल करने से ऐसा संदेश जा सकता है कि उन्हें आलोचना रोकने के लिए पद की पेशकश की गई है.