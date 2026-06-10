ICC Rankings में मची उथल-पुथल... जो रूट से साथी ने ही छीना ताज, गिल की भी हो गई मौज

ICC Rankings: हाल ही में इंग्लैंड और भारतीय टीम ने टेस्ट फॉर्मेट में शानदार जीत दर्ज की. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को रौंदा जबकि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 300 रन की बड़ी जीत दर्ज की. इन दोनों मुकाबलों के बाद आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग्स जारी कर दी हैं, जिसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. नंबर-1 पर जो रूट का लंबे समय से कब्जा था, लेकिन अब उनकी बादशाहत खत्म हो चुकी है. रूट से उनका नंबर-1 स्पॉट उनके साथी हैरी ब्रूक ने छीना है. अब हैरी ब्रूक 869 रेटिंग अंक के साथ नंबर-1 पर हैं.
बात करें जो रूट की तो वह 853 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ट्रैविस हेड के पास 853 रेटिंग हैं और उन्होंने दूसरे स्थान पर कब्जा जमा रखा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जो रूट फ्लॉप दिखे थे, यही वजह है कि उन्हें 2 पायदान का नुकसान हुआ है. पहली पारी में रूट ने 1 जबकि दूसरी पारी में 8 रन बनाए थे. वहीं, हैरी ब्रूक ने मुश्किल पिच पर भी अपनी जलवा बिखेरा था और एक अर्धशतकीय पारी खेली थी.
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को भी फायदा मिला है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट में गिल ने शानदार बैटिंग की थी. उन्होंने 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 126 रन ठोक दिए थे. इसका फायदा रैंकिंग्स में गिल को मिला है और उन्होंने टॉप-10 में एंट्री मारी. 743 अंक के साथ अब गिल दो पायदान की छलांग लगाकर 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं.
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खराब फॉर्म से जूझ रहे यशस्वी जायसवाल को भी एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है. यशस्वी अफगानिस्तान के खिलाफ फ्लॉप थे, जिसके चलते 733 रेटिंग के साथ वह 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, ऋषभ पंत ने मुकाबले में 81 रन की पारी खेली थी और उन्होंने एक पायदान की चढ़ाई की है. उन्होंने अब 12वां स्थान हासिल कर लिया है. बात करें बॉलिंग की तो भले ही बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला, फिर भी नंबर-1 पर 870 रेटिंग अंक के साथ काबिज हैं.