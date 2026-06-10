ICC Rankings में मची उथल-पुथल... जो रूट से साथी ने ही छीना ताज, गिल की भी हो गई मौज

ICC Rankings: हाल ही में इंग्लैंड और भारतीय टीम ने टेस्ट फॉर्मेट में शानदार जीत दर्ज की. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को रौंदा जबकि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 300 रन की बड़ी जीत दर्ज की. इन दोनों मुकाबलों के बाद आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग्स जारी कर दी हैं, जिसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. नंबर-1 पर जो रूट का लंबे समय से कब्जा था, लेकिन अब उनकी बादशाहत खत्म हो चुकी है. रूट से उनका नंबर-1 स्पॉट उनके साथी हैरी ब्रूक ने छीना है. अब हैरी ब्रूक 869 रेटिंग अंक के साथ नंबर-1 पर हैं.