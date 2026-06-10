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ICC Rankings में मची उथल-पुथल... जो रूट से साथी ने ही छीना ताज, गिल की भी हो गई मौज

ICC Rankings: हाल ही में इंग्लैंड और भारतीय टीम ने टेस्ट फॉर्मेट में शानदार जीत दर्ज की. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को रौंदा जबकि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 300 रन की बड़ी जीत दर्ज की. इन दोनों मुकाबलों के बाद आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग्स जारी कर दी हैं, जिसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 10, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:52 PM IST
ICC Rankings में मची उथल-पुथल... जो रूट से साथी ने ही छीना ताज, गिल की भी हो गई मौज
Image Credit: (PIC- X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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