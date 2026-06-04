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Hindi Newsक्रिकेटरोहित की जगह कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा कोहली का रिप्लेसमेंट? 4 प्लेयर्स की चमक सकती है किस्मत

रोहित की जगह कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा कोहली का रिप्लेसमेंट? 4 प्लेयर्स की चमक सकती है किस्मत

India vs Afghanistan: विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंजरी की खबर आग की तरह फैल रही है. वनडे सीरीज शुरू होने में महज 10 दिन का समय बाकी है और दोनों को लेकर बैड न्यूज देखने को मिली. अब  सवाल है कि आखिर कौन से प्लेयर्स हैं जो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:24 PM IST
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Rohit Sharma, Virat Kohli and Yashasvi Jaiswal
Rohit Sharma, Virat Kohli and Yashasvi Jaiswal

IND vs AFG: आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद फैंस भारत-अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज के इंतजार में थे. हर कोई दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैदान में देखने के लिए बेताब था, लेकिन इंजरी कंसर्न ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. कोहली का बाहर होना तय है जबकि रोहित शर्मा पर संशय है. आईए जानते हैं कि अगर दोनों दिग्गज बाहर होते हैं तो आखिर कौन से प्लेयर्स इन खिलाड़ियों को रिप्लेस करेंगे. रेस में 4 स्टार प्लेयर्स हैं जिनकी किस्मत चमक सकती है.

विराट हुए बाहर, रोहित पर संशय

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली हैमिस्ट्रिंग की चोट के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं. वहीं, रोहित शर्मा को फिलहाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अप्रूवल नहीं मिला है, जिसके चलते उनकी मौजूदगी पर भी संशय है. हिटमैन आईपीएल के दौरान हैमिस्ट्रिंग की समस्या के चलते कई दिनों तक मैदान में नहीं उतरे थे. सेलेक्टर्स के रडार में 4 खिलाड़ी होंगे, जिनका घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. 

यशस्वी जायसवाल

इस रेस में सबसे आगे यशस्वी जायसवाल का नाम है. उन्होंने अपने पिछले ODI मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन की पारी खेली थी. सिर्फ चार ODI मैच खेलने के बावजूद, उन्होंने 57.00 की औसत से 171 रन बना लिए हैं. घरेलू रिकॉर्ड की बात करें तो 39 लिस्ट A मैचों में 51.35 की औसत से 1,746 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं. यशस्वी बतौर ओपनर शुभमन गिल का साथ देते नजर आ सकते हैं, जिससे बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज का भी शानदार कॉम्बिनेशन होगा. हालांकि, टीम में ईशान किशन भी हैं जो 2022 में रोहित को रिप्लेस करके बतौर ओपनर दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं.

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ऋतुराज गायकवाड़ 

दूसरा नाम ऋतुराज गायकवाड़ का है, जिनके वनडे आंकड़े सबसे बेहतर नजर आते हैं. गायकवाड़ कोहली को रिप्लेस करने की रेस में सबसे आगे होंगे. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी सबसे हालिया ODI पारी में शतक बनाया था. इस दौरान उनका अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड नौ मैचों में 228 रन का है, वहीं उनके लिस्ट A में भी शानदार आंकड़े दर्ज हैं. अभी तक गायकवाड़ ने 99 लिस्ट A मैचों में 58.83 की औसत से 5,060 रन बनाए हैं, जिसमें 20 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं.

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तिलक वर्मा और देवदत्त पडिक्कल भी रडार पर

सेलेक्टर्स के रडार पर तिलक वर्मा और देवदत्त पडिक्कल भी होंगे. आईपीएल में शानदार प्रदर्श करने वाले तिलक ने सिर्फ पांच ODI मैच खेले हैं और 68 रन बनाए हैं. लेकिन घरेलू आंकड़े बेहतरीन हैं. उन्होंने 47 लिस्ट A मैचों में 46.67 की औसत से 1,867 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक और दस अर्धशतक शामिल हैं. बात करें देवदत्त पडिक्कल की तो उन्होंने अभी तक भारत के लिए अपना ODI डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उनके घरेलू क्रिकेट में अपने आंकड़ों के दम पर बडे़ दावेदार हैं. उन्होंने 42 लिस्ट ए मैचों में 82.23 की औसत से 2,796 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं.

भारत का ODI स्क्वॉड

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा*, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.

अगर रोहित-कोहली हुए बाहर तो संभावित स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़/ देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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