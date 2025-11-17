IPL 2026 रिटेन-रिलीज लिस्ट के बाद नया ट्विस्ट... 20 करोड़ी बनेगा इस टीम का कप्तान, हो गया कंफर्म!

IPL 2026: आईपीएल 2026 के लिए 15 नवंबर को सभी टीमों ने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की. इसमें कुछ कड़े फैसले देखने को मिले. मिनी ऑक्शन के लिए सभी टीमें अब तैयार हैं. लेकिन इसके 2 दिन बाद ही एक नया ट्विस्ट सामने आ चुका है. ऑक्शन से पहले ही एक टीम का कप्तान लगभग कंफर्म हो चुका है. ये टीम कोई और नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद है. पिछले कुछ सीजन इस टीम ने विरोधियों की नाक में दम कर रखा है. टीम की आतिशी बैटिंग ने विरोधी टीमों में अपना खौफ पहले ही जमा रखा है.

कौन करेगा कप्तानी?

खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस लगातार तीसरे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बने रहेंगे. फ्रैंचाइज़ी ने सोमवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट के ज़रिए उनकी भूमिका की पुष्टि की. हालांकि इस घोषणा में केवल कमिंस की तस्वीरें थीं और कोई औपचारिक बयान नहीं था, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि 2026 सीजन में प्रवेश करते हुए SRH का नेतृत्व ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ के हाथों में ही रहेगा.

फिलहाल इंडर्ड हैं कमिंस

कमिंस वर्तमान में पीठ की चोट से उबर रहे हैं और पर्थ में पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं. हालांकि, उनके 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए फिट होने की उम्मीद है. उनकी अनुपस्थिति में, स्टीवन स्मिथ 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे. चोट के कारण हुए अस्थायी झटके के बावजूद, SRH ने कमिंस के नेतृत्व पर पूरा भरोसा दिखाया है और अपनी आगे की योजनाओं में उनकी भूमिका साफ कर दी है.

2024 में लगी थी बड़ी बोली

कमिंस ने 2024 में SRH की कप्तानी संभाली थी, जब उन्हें नीलामी में ₹20.50 करोड़ की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा गया था. ये रकम उस समय IPL इतिहास की सबसे ऊंची बोलियों में से एक थी. कमिंस के लिए उस ऑक्शन में होड़ लगी थी क्योंकि उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को चैंपियन बनाया था. हैदराबाद ने आगामी सीजन के लिए एक बड़े बदलाव में अनुभवी तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड कर दिया, जबकि स्टार स्पिनरों एडम जम्पा और राहुल चाहर को रिलीज कर दिया है.