'सेलेक्टर्स ने उन्हें चुना है', भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर बैटिंग कोच का बड़ा बयान, शमी के कमबैक पर क्या कहा?

कोटक ने आगे कहा, ''इंग्लैंड में मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगा था कि बुमराह के न होने पर और नए गेंदबाजों के बीच, हम सब जानते हैं कि अनुभव का कोई मुकाबला नहीं होता. वे भी अच्छे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और चुने भी जा रहे हैं. लेकिन किसी न किसी स्टेज पर आपको अनुभव की भी जरूरत होती है. तो, यह एक कारण हो सकता है. दूसरी बात यह है कि भुवनेश्वर पिछले दो सीजन से आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. तो, सेलेक्टर्स ने शायद न्यूजीलैंड की परिस्थिति वगैरह को मद्दनजर रखकर और यह देखते हुए कि वह अच्छा खेल रहे हैं और हमें कुछ अनुभव की जरूरत है, उन्हें चुना होगा। मैं तो यही सोच सकता हूं, जब तक कि आपके मन में कुछ और न हो.''