Advertisement
trendingNow13055817
Hindi Newsक्रिकेटमैदान पर बेदम, इंजरी ने भी दे दिया गम.. T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं शाहीन अफरीदी, BBL में बंटाधार

मैदान पर बेदम, इंजरी ने भी दे दिया गम.. T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं शाहीन अफरीदी, BBL में बंटाधार

पाकिस्तान की टीम हर बार खिताबी जीत के सपने देखती है. इस बार भी पीसीबी ने फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप  की खिताबी जीत के सपने देख लिए हैं. लेकिन इससे पहले ही टीम के मेन गेंदबाज शाहीन अफरीदी का बिग बैश लीग (BBL) के पहले सीजन में बंटाधार हो गया है. अब उनकी टी20 वर्ल्ड कप में भी वापसी मुश्किल नजर आ रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shaheen Afridi
Shaheen Afridi

पाकिस्तान की टीम हर बार खिताबी जीत के सपने देखती है. इस बार भी पीसीबी ने फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप  की खिताबी जीत के सपने देख लिए हैं. लेकिन इससे पहले ही टीम के मेन गेंदबाज शाहीन अफरीदी का बिग बैश लीग (BBL) के पहले सीजन में बंटाधार हो गया है. अब उनकी टी20 वर्ल्ड कप में भी वापसी मुश्किल नजर आ रही है. पहले अफरीदी मैदान में बेदम दिखे और घटिया प्रदर्शन देखने को मिला. इसके बाद इंजरी से खुद का बंटाधार कर लिया. 

2 मैच में घटिया प्रदर्शन

बीबीएल में बेहद खराब प्रदर्शन शाहीन अफरीदी के लिए बिग बैश लीग का मौजूदा सीजन किसी बुरे सपने की तरह रहा है. उन्होंने लीग में अब तक 4 मैच खेले, जिनमें उनकी गेंदबाजी पूरी तरह बेअसर नजर आई. उन्हें इन 4 मुकाबलों में महज 2 विकेट नसीब हुए जबकि रन खूब लुटाए. पहले मैच में 43, दूसरे में 49, तीसरे में 35 जबकि चौथे मैच में 3 ओवर में 26 रन खर्च किए. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंजरी के चलते बीच में छोड़ा मैच

शाहीन अफरीदी को मैदान पर लगी चोट लग गई. उन्हें बीच मैच में मैदान छोड़ना पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार, उनके घुटने में चोट लगी है और वह बीबीएल से भी बाहर हो सकते हैं. चोट लगने के बाद अब उनकी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वापसी पर भी काले बादल मंडराने लगे हैं. पाकिस्तान टीम के लिए यह एक बड़ा झटका होगा. हालांकि, अभी उनकी इंजरी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ये भी पढे़ं.. अविश्वसनीय: क्रिकेट इतिहास का सबसे सस्ता 'पंजा'.. 0.22 की इकोनॉमी का असंभव रिकॉर्ड, रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

7 फरवरी से होगा टी20 वर्ल्ड कप का आगाज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा. भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 फरवरी को खेला जाएगा. टीम इंडिया का ऐलान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हो गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि शाहीन से इंजरी का साया अगले एक महीने में हट पाता है या नहीं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Shaheen Afridi

Trending news

सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
weather update
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
india
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
earthquake
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
Punjab news in hindi
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग