RCB को दिल पर पत्थर रखकर लेना होगा बड़ा फैसला, मेगा ऑक्शन से पहले इन 5 खिलाड़ियों को करेंगे रिटेन? बाकी सारे रिलीज

एक समय था जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) की टीम बैक टू बैक दो मुकाबले जीतने में कामयाब होती थी तो RCB के तमाम फैंस खुशी से झूमने लगते थे. अब आलम ये है कि ये टीम लगातार दो बार चैंपियन बन गई है. जिस तरह कभी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का दबदबा हुआ करता था, फिलहाल RCB का दबदबा है. आईपीएल 2026 में रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम ने फाइनल सहित कुल 16 मुकाबले खेले. मुंबई इंडियंस के खिलाफ ग्रुप स्टेज में हुए एक मैच को छोड़ दें तो RCB ने बाकी 15 मुकाबलों में डोमिनेट करते हुए जीत हासिल की. जब कोई टीम इस तरह से खेलती है तो सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है जब मेगा ऑक्शन होता है. ना चाहते हुए भी फ्रेंचाइजी को सिर्फ 5 खिलाड़ियों को ही रिटेन करने की इजाजत होती है.

मेगा ऑक्शन में किन 5 को रिटेन करेगी RCB?

सबसे पहले तो ये बता दें कि बीसीसीआई के नियम के अनुसार, आईपीएल में हर 3 साल के बाद मेगा ऑक्शन होता है. पिछली बार 2025 सीजन से पहले मेगा नीलामी हुई थी, तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए. फ्रेंचाइजी ने पहली बार गेंदबाजों और टी20 स्पेसलिस्ट खिलाड़ियों पर दांव लगाया. RCB की टीम मैनेजमेंट बड़े नामों के पीछे नहीं भागी, बल्कि उन खिलाड़ियों को चुना जो टीम को बैलेंस दें. इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को भी शामिल किया. अब बड़ा सवाल ये है कि जब 2028 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन होगा तो RCB किन 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी?

ये हो सकते हैं वो 5 खिलाड़ी

इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि 37 साल की उम्र में भी विराट कोहली RCB की जान हैं. उनके कारण ही फ्रेंचाइजी का साम्राज्य दुनियाभर में फैला हुआ है. कोहली के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दो बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रजत पाटीदार को भी किसी कीमत पर रिलीज नहीं करना चाहेगी. आइए नजर डालते हैं, उन 5 खिलाड़ियों पर जिन्हें RCB अगले मेगा ऑक्शन में रिटेन कर सकती है.

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विराट कोहली

रजत पाटीदार

टिम डेविड

देवदत्त पडिक्कल

भुवनेश्वर कुमार/जोश हेजलवुड

RCB फैंस के लिए राहत की बात ये है कि लगातार दो बार ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी के पास इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खिताब की हैट्रिक लगाने का पूरा मौका होगा. अगले साल मेगा ऑक्शन नहीं बल्कि मिनी ऑक्शन होना है. आरसीबी इसमें ज्यादातर खिलाड़ियों को निश्चित तौर से रिटेन करेगी, लेकिन असली टेंशन 2028 में शुरू होगी.

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