Advertisement
trendingNow13026833
Hindi Newsक्रिकेट

रायपुर में इस खिलाड़ी ने मौके पर नहीं मारा चौका तो कट जाएगा पत्ता! टीम से छुट्टी कर देंगे गौतम गंभीर?

India vs South Africa 2nd ODI: घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में एंट्री मिली. CSK के कप्तान को रांची वनडे में खेलने का मौका भी मिला, लेकिन वो इस मौके का फायदा नहीं उठा सके. ऋतुराज की किस्मत ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया क्योंकि डेवाल्ड ब्रेविस ने अद्भुत कैच लेकर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर में इस खिलाड़ी ने मौके पर नहीं मारा चौका तो कट जाएगा पत्ता! टीम से छुट्टी कर देंगे गौतम गंभीर?

India vs South Africa 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. रांची में हुए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने प्रोटियाज को 17 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. रायपुर में होने वाले दूसरे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ-साथ युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ पर भी फैंस की निगाहें रहेगी. 

घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में एंट्री मिली. CSK के कप्तान को रांची वनडे में खेलने का मौका भी मिला, लेकिन वो इस मौके का फायदा नहीं उठा सके. ऋतुराज की किस्मत ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया क्योंकि डेवाल्ड ब्रेविस ने अद्भुत कैच लेकर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई.

ऋतुराज गायकवाड़ का कड़ा इम्तेहान

ऋतुराज गायकवाड़ के लिए रायपुर में होने वाला दूसरा वनडे उनके आगे के सफर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. पहले वनडे में वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे. वो नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, जो उनका स्वाभाविक स्थान नहीं है. ऋतुराज घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी ज्यादातर ओपनिंग या नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हैं. हालांकि, टीम इंडिया में फिलहाल ये दोनों जगह बुक है, इसलिए उन्हें जिस स्थान पर मौका मिल रहा है, उसी पर खेलते हुए प्रभावित करना होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेंच पर बैठे हैं पंत और तिलक वर्मा 

ऋतुराज गायकवाड़ को दूसरे वनडे में किसी कीमत पर रन बनाना होगा, क्योंकि इस स्थान पर खेलने के लिए दो और खिलाड़ी तैयार हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में ऋषभ पंत और तिलक वर्मा बेंच पर बैठे थे, जो आमतौर पर इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं. ऐसे में अगर ऋतुराज रायपुर वनडे में भी फ्लॉप साबित होते हैं तो प्लेइंग इलेवन से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: खत्म हुआ गंभीर संग 'कोल्ड वॉर', विराट कोहली ने मान लिया BCCI का फरमान, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Ruturaj Gaikwad

Trending news

5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM