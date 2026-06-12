IND vs AFG ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज में जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का कड़ा इम्तिहान होगा. हिटमैन ने भले ही ODI क्रिकेट में रिकॉर्ड्स का भरमार लगाया है, लेकिन इस साल अभी तक उनका बल्ला खामोश रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए आखिरी ODI सीरीज में रोहित बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. तीन पारियों में उन्होंने 26, 24 और 11 का स्कोर किया था. आईपीएल 2026 में भी 'हिटमैन' फ्लॉप रहे. मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 9 मैचों में 283 रन बनाए. रोहित शर्मा फिलहाल 39 साल के हैं और अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप तक वो 40 साल के हो जाएंगे.