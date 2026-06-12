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अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा की अग्निपरीक्षा! फेल हुए तो कट जाएगा ODI टीम से पत्ता?

IND vs AFG ODI: रोहित शर्मा उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहां चयनकर्ताओं की उनपर पैनी नजर रहेगी. ऊपर से ओपनिंग स्लॉट के लिए अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, प्रभसिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी जैसे कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 12, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:05 PM IST
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा की अग्निपरीक्षा! फेल हुए तो कट जाएगा ODI टीम से पत्ता?
Image Credit: (BCCI/X) अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा की अग्निपरीक्षा!

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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