IND vs AFG ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज में जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का कड़ा इम्तिहान होगा. हिटमैन ने भले ही ODI क्रिकेट में रिकॉर्ड्स का भरमार लगाया है, लेकिन इस साल अभी तक उनका बल्ला खामोश रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए आखिरी ODI सीरीज में रोहित बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. तीन पारियों में उन्होंने 26, 24 और 11 का स्कोर किया था. आईपीएल 2026 में भी 'हिटमैन' फ्लॉप रहे. मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 9 मैचों में 283 रन बनाए. रोहित शर्मा फिलहाल 39 साल के हैं और अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप तक वो 40 साल के हो जाएंगे.
रोहित शर्मा उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहां चयनकर्ताओं की उनपर पैनी नजर रहेगी. ऊपर से ओपनिंग स्लॉट के लिए अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, प्रभसिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी जैसे कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो एकदिवसीय क्रिकेट में भी टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे में रोहित को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में खुद को साबित करना होगा और ये बताना होगा कि उनमें अभी बहुत जान बाकी है.
रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी ODI क्रिकेट में टीम इंडिया के अहम हथियार हैं. कोहली का बल्ला तो लगातार हल्ला मचा रहा है, लेकिन हिटमैन का बल्ला पिछले कुछ महीने से शांत है. पिछले ODI सीरीज में उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 61 रन बनाए थे. अफगानिस्तान के खिलाफ ये 3 मुकाबले रोहित के लिए अहम साबित हो सकते हैं. अगर वो फेल हुए तो उन्हें टीम से बाहर करने की आवाज तेज हो सकती है.
हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण विराट कोहली इस शृंखला में नहीं खेलेंगे. उनकी जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है. इस बात की पूरी उम्मीद है कि पहले ODI में शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट यशस्वी को नंबर-3 पर खिलाते हैं या नहीं. यशस्वी की नजर भी अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप पर होगी. ऐसे में वो इस सीरीज में रनों की बरसात कर बतौर ओपनर अपनी दावेदारी को और मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं. 3 में टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 2018 में एशिया कप में खेला गया एक मैच टाई हो गया था. अफगानिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ पहली जीत की तलाश है.