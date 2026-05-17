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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 प्वाइंट्स टेबल में आज आएगा असली भूकंप... हो जाएगा पंजाब के प्लेऑफ का फैसला, RR-DC में भी महाजंग

IPL 2026 प्वाइंट्स टेबल में आज आएगा असली 'भूकंप'... हो जाएगा पंजाब के प्लेऑफ का फैसला, RR-DC में भी 'महाजंग'

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 एक बार फिर फैंस के लिए वीकेंड पर रोमांच का तड़का लगने के लिए तैयार है. प्वाइंट्स टेबल में प्लेऑफ के लिए महाजंग बरकरार है, जो सुपर संडे के बाद और भी दिलचस्प होने वाली है. आरसीबी पहले ही प्लेऑफ में है, लेकिन पंजाब-राजस्थान की टीमें नया ट्विस्ट लाने को तैयार हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 17, 2026, 08:46 AM IST
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IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 एक बार फिर फैंस के लिए वीकेंड पर रोमांच का तड़का लगने के लिए तैयार है. प्वाइंट्स टेबल में प्लेऑफ के लिए महाजंग बरकरार है, जो सुपर संडे के बाद और भी दिलचस्प होने वाली है. आरसीबी पहले ही प्लेऑफ में है, लेकिन पंजाब-राजस्थान की टीमें नया ट्विस्ट लाने को तैयार हैं. हार की बेड़ियों में कसी पंजाब किंग्स की टीम नंबर-1 आरसीबी को टक्कर देने मैदान में उतरेगी. 

पंजाब के लिए करो या मरो की स्थिति

पंजाब किंग्स की टीम के लिए करो या मरो की स्थिति है. एक मुकाबला हारते ही पंजाब किंग्स की टीम लगभग प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी. टीम को पिछले 6 मैच में लगातार हार का सामना करना पड़ा है. फिलहाल पंजाब का पत्ता काटने के लिए कुछ टीमें रेस में लगी हुई हैं. फिलहाल पंजाब की टीम प्वाइंट्स टेबल में नंबर-4 पर 13 प्वाइंट्स के साथ काबिज है. आरसीबी और हैदराबाद की टीमें पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, ऐसे में बाकी दो स्थानों में जगह बनाने के लिए पंजाब की टीम जद्दोजहत कर रही है. 

राजस्थान के लिए खुल सकते हैं दरवाजे

राजस्थान रॉयल्स की टीम भी प्लेऑफ की रेस में लगी हुई है. इस टीम ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं और अगर बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने में कामयाब होती है तो टीम के पास 18 प्वाइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक मुकाबला हार भी जाती है तो 16 प्वाइंट्स और अच्छे रन-रेट के साथ विरोधियों को टक्कर दे सकती है. अगर पंजाब किंग्स की टीम आरसीबी से दिन के मुकाबले में हार जाती है तो राजस्थान के लिए प्लेऑफ की राह और भी आसान हो जाएगी. 

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राजस्थान का दिल्ली से मुकाबला

राजस्थान की टीम दिल्ली कैपिटल्स को अरुण जेटली स्टेडियम में टक्कर देगी. दिल्ली की टीम लगभग प्लेऑफ से बाहर है क्योंकि टीम ने 12 मैच के बाद अभी तक महज 10 प्वाइंट्स हासिल किए हैं. अगर बाकी दोनों मुकाबले जीत भी जाती है तो भी 14 प्वाइंट्स पर अटक जाएगी. अगर पंजाब किंग्स की टीम आरसीबी को हरा देती है तो प्लेऑफ की रेस में असली रोमांच देखने को मिलेगा. आरसीबी और गुजरात का प्लेऑफ कंफर्म है, लेकिन बचे हुए 2 स्पॉट के लिए, सीएसके, राजस्थान, हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीमें रेस में हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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