न्यूजीलैंड की हार से WTC Points Table में आया ट्विस्ट, औंधे मुंह गिरे कीवी, 2 टीमों को हुआ फायदा

WTC Points Table: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने लो स्कोरिंग मैच में 115 रन से जीत दर्ज की. लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुई. चार पारियों में सिर्फ 2 बल्लेबाज ऐसे रहे जो इस पिच पर अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हुए. न्यूजीलैंड की हार से पाइंट्स टेबल में भी ट्विस्ट आ चुका है. ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर लगातार काबिज है जबकि न्यूजीलैंड को 2025-27 चक्र की पहली हार के बाद भारी नुकसान हो गया है.
कीवी टीम दूसरे स्थान पर थी, लेकिन एक हार के बाद वह 2 पायदान गिरकर चौथे नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, न्यूजीलैंड की हार से डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका को फायदा मिला है जो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. श्रीलंका की भी बल्ले-बल्ले हुई और वह टॉप-3 में आ चुकी है. इंग्लैंड की यह डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र में चौथी जीत है और टीम फिलहाल 7वें स्थान पर काबिज है.
भारत की बात करें तो टीम इंडिया को इस चक्र में 4 जीत जबकि 4 हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम इंग्लैंड से एक पायदान ऊपर छठे स्थान पर है. बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की और 5वें स्थान पर कब्जा जमाए बैठी है. पाकिस्तान आठवें और वेस्टइंडीज 9वें नंबर पर है. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच दूसरे दिन ही खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन बारिश ने खेल खराब कर दिया. महज 167 ओवर में इस मैच का नतीजा आ गया.
ये भी पढे़ं..
इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी में इकलौते हैरी ब्रूक थे, जिन्होंने 56 रन की पारी खेली. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया. इंग्लैंड ने पहली पारी में 140 रन बनाए, जवाब में कीवी टीम 113 रन बनाने में कामयाब हुई. दूसरी पारी में इंग्लैंड ने एमीलियो गे के 57 रन और जेमी स्मिथ के 39 रन की बदौलत 226 रन बनाने में कामयाब हुई. दूसरी पारी में कीवी टीम टारगेट से 115 रन पीछे रह गई.
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|कटौती
|अंक
|PCT%
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|0
|84
|87.50
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|3
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|66.67
|4
|न्यूजीलैंड
|4
|2
|1
|1
|0
|28
|58.33
|5
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|0
|28
|58.33
|6
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|7
|इंग्लैंड
|11
|4
|6
|1
|2
|50
|37.88
|8
|पाकिस्तान
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|8.33
|9
|वेस्टइंडीज
|8
|0
|7
|1
|0
|4
|4.17