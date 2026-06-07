न्यूजीलैंड की हार से WTC Points Table में आया ट्विस्ट, औंधे मुंह गिरे कीवी, 2 टीमों को हुआ फायदा

भारत की बात करें तो टीम इंडिया को इस चक्र में 4 जीत जबकि 4 हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम इंग्लैंड से एक पायदान ऊपर छठे स्थान पर है. बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की और 5वें स्थान पर कब्जा जमाए बैठी है. पाकिस्तान आठवें और वेस्टइंडीज 9वें नंबर पर है. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच दूसरे दिन ही खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन बारिश ने खेल खराब कर दिया. महज 167 ओवर में इस मैच का नतीजा आ गया.