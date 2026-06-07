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न्यूजीलैंड की हार से WTC Points Table में आया ट्विस्ट, औंधे मुंह गिरे कीवी, 2 टीमों को हुआ फायदा

WTC Points Table: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने लो स्कोरिंग मैच में 115 रन से जीत दर्ज की. लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुई. चार पारियों में सिर्फ 2 बल्लेबाज ऐसे रहे जो इस पिच पर अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हुए. न्यूजीलैंड की हार से पाइंट्स टेबल में भी ट्विस्ट आ चुका है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:18 PM IST
न्यूजीलैंड की हार से WTC Points Table में आया ट्विस्ट, औंधे मुंह गिरे कीवी, 2 टीमों को हुआ फायदा
Image Credit: ENG vs NZ

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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